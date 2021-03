Alev Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Alev Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Alev ağacı görsel olarak oldukça güzel bir ağaçtır ve güneşli ortamları seven bir yapısı vardır. Toprak yapısı olarak ta nemli topraklar daha uygundur.

Alev Ağacı Nedir?

Alev ağacı bodur bir ağaç türü olup, yaklaşık 60 cm kadar uzar. Dayanıklı yapısı nedeniyle dış mekânlarda kullanıma uygundur. Her daim yeşil olan bu ağaç, kırmızı yapraklara sahiptir. Adını da bu yapraklardan almaktadır. Alev ağacı yaz kış sürekli her ortama dayanan ve beyaz çiçekler açan bir bitkidir.

Alev ağacını istenilen herhangi bir mevsimde dikmek mümkün olmaktadır. Bu ağaç yapısı gereği tohum ile çoğaltılabilir. Alev ağacı büyüdükçe çalı görünümü alabilmektedir. Alev ağacı saksılarda yetiştirilerek ev dekorasyonunda kullanılabilir. Balkonlarda kullanılabileceği gibi park ve bahçelerde çit süslemesi de yapılabilir. Ağacın boyu bakımına bağlı olarak 60 cm’ye kadar büyüyebilmektedir.

Herhangi bir bakım olmadan kendi başına büyüyebilen bu ağaç yaklaşık 10 cm olabilir. Alev ağacı hızlı bir şekilde büyümektedir.

Alev ağacının meyvesi vardır. Ama meyvesini insanlar tüketemez sadece kuşlar tüketir. Kuşlar bu ağacın tohumlarını etrafa yaydıkları için ağaç hızlı bir şekilde yayılır. Çit olarak kullanmak isteyenlerin ise ağacı düzenli olarak budaması gerekmektedir. Ayrıca budama sırasında farklı formlara sokmak mümkündür. Yapraklarının uçları kırmızı, dipleri ise yeşildir. Bu da farklı bir görüntü ortaya çıkarmaktadır.

Alev Ağacı Özellikleri

Alev ağacı dış mekân peyzaj çalışması için kullanılan bir ağaçtır. Bitkinin adı da yapraklarından gelmektedir. Ağaç budanarak boyu istenilen sınırlarda tutulabilmektedir. 1 metre boyunda olan kısa türleri de vardır. Alev çalısının en büyük özelliği her zaman yeşil olmasıdır. Alev ağacı bol güneşli ve nemli ortamları sever. Ama dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Kırmızı renkte meyveleri vardır ve kuşlar tarafından tüketilir.

İlkbahar döneminde renkleri çok güzel görünür. Budama yapılırken çok fazla yapılmamasına dikkat edilmelidir. Budama ilkbahar ve yaz aylarında olmalıdır. Ağustos ayında budama yapılırsa kışın gelecek soğuklara dayanamaz.

Alev Ağacı Bakımı

Alev ağacı bakımı son derece kolay olan bir bitkidir. Ama bakımdan çok dikim aşamasında yapılacak işlemlere dikkat etmek gerekir. Alev ağacının dikileceği toprağın nemli olmasına dikkat edilmelidir. Dikim için hazırlanan çukur ise 35 cm derinliğinde olmalıdır. Fidan dikimi yapıldıktan hemen sonra ise sulama yapılmalıdır. Bu su oranının fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Bu sulama ile fidan toprak ile uyum sağlayacaktır.

Alev ağacının sulanma oranı ve süresi yaz aylarında daha düzenli ve dikkatli yapılmalıdır. Yaz aylarının sıcak süreçlerine dayanabilmesi için haftada 4 gün sulanması uygun olacaktır. Balkon ve teraslar için çok güzel bir süs bitkisidir. Saksının boyutuna dikkat edilmeli ve çok küçük saksılara dikilmemelidir. Saksının içine toprak ile birlikte torfta eklenmelidir.

Saksıya dikilen bitki mutlaka güneşe konmalıdır. Alev ağacının bakımı kolaydır. Dışa mekânlar için uygun ve güzel bir ağaç olma özelliği taşır. Güneşe bırakılması iyi olur ama normal şartlarda soğukta da rahatlıkla yaşayabilir.

Alev Ağacı Nerede Yetişir?

Alev ağacı her yerde yetişebilen bir ağaç türüdür. Her zaman yeşil renkte olması da ayrı bir güzellik yaratır. Soğuk yerlerde de rahatlıkla yaşar. Toprağının nemli olması gerekir. Ayrıca toprağının gübrelenmesi gerekmektedir. Alev ağacının anavatanı Güney ve Doğu Asya’dır. Ama her yere uyum sağlayabilmekte ve her yerde yetişebilmektedir. Alev ağacının çiçekleri nisan ve mayıs aylarında açmaktadır.

Alev ağacı humuslu ve asidik yapıdaki topraklarda da yetişebilmektedir. Bu ağacı herhangi bir zamanda bahçeye dikebilirsiniz. Tohum ile üretim yapmak söz konusudur. Alev ağacının gövdesi kahverengidir. Yaprakları ise yeşil ve kalındır. Sıcak bir yere ekildiği takdirde yaz aylarında düzenli olarak sulanmalıdır.

Alev Ağacı Nasıl Yetişir?

Alev ağacı her yerde yetişir ama özellikle güneş alan yerlerde daha sağlıklı büyümektedir. Ilıman iklimleri sever. Toprağının nemli olmasına dikkat etmek gerekir. Yaz aylarında sulamanın ihmal edilmemesi gerekmektedir. Çit olarak kullanmak isteyenlerin düzenli olarak budamasını yapmaları gerekir. Üretim aşamasında ise tohum yöntemi seçilebilir. Ama bunun dışında çelikle üretimi de söz konusu olmaktadır.

Alev ağacının yapraklarında yaprak lekesi görüldüğünde müdahale edilmesi gerekir. Alev ağacı saksıda yetiştirilecekse 20 litrelik bir saksıya dikilmelidir. Büyüyeceği göz önüne alınarak doğru saksı seçilmelidir. Gübre olarak ta 20 litrelik saksıya 1 litre gübre yeterli olacaktır.

Alev Ağacı Faydaları

Alev ağacı peyzaj açısından kullanılabilen bir ağaçtır. Görsel olarak oldukça güzel görünür. Bunun dışında ise tabiatta kuşların yemi olur.