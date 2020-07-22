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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Alessandra Ambrosio Malibu Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Backgrid USA

Alessandra Ambrosio Malibu Stili

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Alessandra Ambrosio Malibu Stili
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"Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Malibu sahillerinde tatil yaparken görüntülendi. "

39 yaşındaki ünlü model, altın sarısı bikini üstünü beli lastikli uçları kırçıllı krem renkli kısa şortla kombinledi. 

Gümüş çerçeveli güneş gözlüğü ve gümüş renkli 'A' kolye ucu kolyesiyle de görünümünü tamamladı.

Victoria's Secret meleği açık bıraktığı saçlarını beyzbol şapkası ile kontrol altına almıştı. Ünlü güzel bir süre sonra bronzlaşmak için şortunu çıkardı.

Alessandra, gençliğinden beri modellik yapıyor.

2004 yılında Victoria's Secret'ın baş meleği oldu.

Ünlü model, eski nişanlısı Jamie Mazur'dan olan 11 yaşındaki kızı Anja ve 8 yaşındaki Noah'ın annesidir.

Alessandra 2018'den beri İtalyan işadamı Nicolo Oddi ile beraber.

Malibuda Anne Kız Stili
Malibu'da Anne Kız Stili
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