Alerjisi Olanlar Korona Günlerinde Nelere Dikkat Etmeli?

Ağırlığı artış ve azalmalar gösteren nefes darlığı, hışıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi ve öksürük gibi belirtiler ile karşımıza çıkar. Bütün bu belirtiler ve yakınmalar düzenli kontrol ve ilaç kullanımı ile kontrol altına alınabilmektedir.

Tetikleyici etkenler alerjen veya kimyasal iritanlara maruziyet, hava kirliliği ya da solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Virüslerden kaynaklı enfeksiyonları en önemli nedenlerden biri olarak söyleyebiliriz.

Koronavirüsün astımlı hastalarını nasıl etkilediği konusunda yeterince bilgi olmasa da astımın ekstra bir risk oluşturmadığı belirtilmektedir. Ancak koronavirüsler de diğer virüsler gibi astım atağına neden olabilirler.

Ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı ayırt edicidir

Alerji, bağışıklık sisteminin her hangi bir maddeye karşı gösterdiği aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bağışıklık sisteminin çeşitli alerjenlere karşı verdiği yanıt sonucunda o alerji belirtileri ortaya çıkar. Bir takım ilaçlar ile ve alerjenlerden kaçınabilir hastalık başarıyla tedavi edilebilir. En sık rastlanılan alerjenler ot ve ağaç polenleri, evcil hayvan türleri, çeşitli gıdalar, ev tozu akarları, mantar ya da küf sporları olarak sıralanabilir. Dönemsel alerjiler sıklıkla bahar aylarında görülür. Bu mevsimde havaya çok yoğun bir şekilde bitki polenleri karışır. Özellikle bahar aylarında burun kaşıntısı, hapşırma, nezle ve öksürük gibi astım belirtileri ortaya çıktığında polen alerjisi düşünülmelidir. Hastalarımız bazen alerji nedeniyle ortaya çıkan yakınmaların, koronavirüs enfeksiyonundan kaynaklandığını düşünüp kaygılanabilmektedirler. Ancak alerji, burun tıkanıklığı burun akıntısı, hapşırık gibi belirtilere neden olurken, ateşe yol açmaz. Koronavirüsten kaynaklanan enfeksiyonda ise daha çok ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı ön plandadır. Ateş, baş v kas ağrısı alerjik hastalık ayrımında yardımcı olabilir. Ateş, öksürük gibi şikâyetler ortaya çıkmışsa, hasta hekime başvurmalı ve koronavirüs açısından değerlendirilmelidir.

İlaç kullanmaya ve polenden korunmaya devam etmeli

Bahar aylarında artan polen ve akar miktarları alerjisi olan astımlı hastalarda burun, göz ve solunum yakınmalarının artmasına neden olabilir. Bu durumda mutlaka bir doktor kontrolünde alerjiye yönelik antihistaminikleri ve burun spreylerini kullanmalıdırlar.