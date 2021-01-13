Alerjini Tanı, Ciddi Problemlerin Önüne Geç!

Alerjiler çoğu insan için tipik olarak zararsız maddelere bağışıklık sisteminin anormal reaksiyonlarıdır. Alerjen vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemi yanlışlıkla bu maddenin vücuda zarar verdiğine inanır. Bazı gıdalar, toz, bitki polenleri veya ilaçlar gibi alerjik reaksiyonlara neden olan maddeler alerjen olarak bilinir. Alerji herhangi bir çocukta görülebileceği gibi, genelde alerji öyküsü olan ailelerin çocuklarında daha yaygın olarak görülür.

Alerjiler gözleri, burnu, boğazı, akciğerleri, deriyi, mide ve bağırsakları etkiler

Alerjik reaksiyon hafif sinir bozucu bir reaksiyondan; ciddi, hatta hayati tehlike arz eden belirtilere kadar uzanan çeşitli şikâyetlere neden olabilir. Reaksiyonlar alerjen ile karşılaşıldığında bağışıklık sisteminin immünglobulin E (IgE) adı verilen antikorlarından, vücudu bu alerjene karşı korumak için kan dolaşımına Histamin gibi bazı kimyasalların salınmasından kaynaklanır. Reaksiyonlar gözleri, burnu, boğazı, akciğerleri, deriyi ve mide bağırsak sistemini etkileyebilir.

Bazı alerjiler mevsimseldir

Bazı alerjiler polenler gibi mevsimsel olup, diğerleri mevsimsel olmadan herhangi bir mevsimde temas edildiğinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle gıda alerjisi olan biri, belirli bir yiyeceği yediğinde veya toz akarlarına alerjisi olan biri onlara maruz kaldığında alerjik reaksiyon gösterecektir.

Alerjenlerin sebep olduğu belli başlı durumlar

Alerjenlerin sebep olduğu belli başlı durumlar vardır. Çeşitli alerjiler ve bağışıklık sisteminin alerjilere verdiği farklı tepkileri şöyle sıralayabiliriz:

Alerjik rinit (saman nezlesi)

Burun tıkanıklığı

Kulak enfeksiyonları

Gıda alerjisi

Böcek alerjisi

Kimyasal alerjiler

İlaç alerjileri

Çocuklarda alerji belirtileri

Aşağıdaki belirtiler gözlemlendiğinde veya alerjen olduğu düşünülen bir temasla karşılaşıldığında mutlaka bir uzmanına danışılarak konuyla ilgili tetkikler yapılması ileride oluşacak ciddi problemlerin de önüne geçecektir:

Deri döküntüleri veya kurdeşen (atopik dermatit veya egzama)

Nefes almada zorluk (astım)

Hapşırma, öksürme, burun akıntısı veya gözlerde kaşıntı

Mide bozukluğu

Gıda, ilaçlar veya böcek alerjisi belirtileri