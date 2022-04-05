Alerji mevsimi için bahar temizliği tüyoları!

Temizlik ve hijyen, Covid-19 salgınıyla birlikte hayatımızda eskisinden daha da önemli bir hale geldi. Çoğu insanın günlük yaşantısındaki hijyen alışkanlıkları değişirken, bu konudaki endişeleri de artmaya devam ediyor. Dyson’ın 2021 yılında gerçekleştirdiği “Küresel Toz Araştırması” da insanların ev tozuna ilişkin farkındalığı ve bunun sağlığımız üzerindeki etkileri hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, global çapta araştırmaya katılanların yüzde 44’ü yalnızca evleri tozlu olduğunda veya yerde görünür toz ve kir olduğunda temizlik yapmaya motive olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 56’sı ise temizliği rutin bir aktivite gibi görüyor. Ankete katılanların yüzde 29'u, geçen yıla göre dışarıdan evlerine toz ve polen getirme konusunda endişeliyken, diğer tüm ülkelere kıyasla Türkiye'de yaşayanların yüzde 46’sının bu konuda çok endişe duyduğu görülüyor.

Katılımcılara en çok hangi tozların rahatsız ettiği sorulduğunda, global düzeyde katılımcıların yüzde 37’si zeminlerdeki, yüzde 27’si havadaki cevabını verirken; Türkiye’den katılımcıların, yüzde 28’i zeminlerdeki, yüzde 35’i ise havadaki tozlardan rahatsız olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki katılımcılar, tozu sağlıklarını etkileyen bir faktör olarak görüyor ve yüzde 43’ü evlerindeki tozu herkese sağlıklı bir ortam yaratmak için yok etmek istiyor. Tüm bu sonuçlara rağmen tozun içeriği ve toz akarlarının hangi durumlarda ve ortamda ürediğine dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülüyor.

Bahar aylarında alerjilerinizi neler tetikler biliyor musunuz?

Sıcak ve esintili havalarda polen sayısında artış olurken sabah saatleri polen seviyesinin en yüksek olduğu zaman dilimidir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ağaçlardan ve çiçeklerden havaya yayılan polenler güçlü alerjenlerdir. Yetişkin bir birey günde 10 bin litre hava soluyabilirken, her nefes 5 ile 50 milyon arasında kirleticiyi akciğerlerimize aldığımız anlamına gelebiliyor. Akciğerlerimiz temiz hava soluyup karbondioksiti dışarı verdiğinden, alerjenleri soluyup kirli havayı vücudumuza aldığımızda buna tepki vermeye başlıyor.

Zamanımızın çoğunu evimizde geçirdiğimiz bu dönemde artan polenler ve tozlar alerji sorunu yaşayanlar için bir problem haline geliyor. İç mekân hava kirliliğiyle birlikte yerlerde ve kullandığımız eşyaların üzerinde biriken toz, toz akarı ve dışkısı, evcil hayvan tüyü ve polen gibi alerjenler alerjik semptomları tetikliyor. Temiz hava için evimizin camlarını açmak çok cazip gelse de, dışarıdaki polenler, diğer alerjenler ve hava kirliliği bu çok basit aktivitemizle içeri giriyor ve tüm eve yayılıyor.

Tüm bu problemleri en aza indirmek ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için dikkat edebileceğimiz detaylar var. Uzmanlar tarafından paylaşılan İlkbahar’a özel haftalık temizlik planı, daha sağlıklı bir ev için zeminden mutfak temizliğine, çamaşırlardan kalorifer temizliğine uzanan oldukça etkili bilgiler içeriyor.

Evinizdeki toz maruziyetini azaltmak için zeminlerinize ek olarak yataklarınızı, koltuklarınızı ve ulaşılması zor yerleri etkili filtre sistemine sahip bir süpürgeyle temizlemeyi atlamayın. Süpürgenizin, kirli havayı hapsedip evinizin havasına geri vermemesine dikkat edin. İç mekân havasını kontrol altında tutabilmek adına tamamen kapalı filtre sistemine sahip bir hava temizleyici fan tercih edebilirsiniz.

Doğru Temizlik ile Alerji Mevsimini Hafif Geçirin

Dyson uzmanlarının önerdiği haftalık temizlik planından yararlanarak evinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Pazartesi

· Alerjenleri temizlemek için nevresimleriniz 60°C veya 90°C’de yıkayın

· Nevresim takımlarınızı değiştirerek yatağınızdaki toz akarları ve deri döküntülerinden kurtulun

· Toz akarlarını ve deri döküntülerini yok etmek için yatağınızın her iki tarafını elektrik süpürgesinin uygun başlığıyla temizleyin.

Salı

· Gelişmiş filtreleme sistemine sahip bir elektrik süpürgesiyle, temiz nemli bir bezle veya temizleme bezleriyle mutfak dolabınızın üstündeki tozları temizleyin.

· Mutfak tezgahını ve dolaplarını temizleyin. Toz ve parçacıklardan kurtulmabilmek için elektrik süpürgesi kullanıp, daha sonra bir bez yardımıyla ılık su ve deterjanla silin. Tüm yüzeylerin kurumasına dikkat edin.

· Buzdolabını ve dondurucuyu boşaltıp tüm yüzeyleri ılık su, deterjan veya temizlik ürünüyle temizleyin. Arkasındaki soğutucu aparatını unutmadan, buzdolabının ve dondurucunun altını ve arkasını elektrik süpürgesiyle temizlemek makinenin performansı artıracaktır.

Çarşamba

· Düzenli olarak temizlemediğiniz mobilya altı gibi alanları elektrik süpürgesiyle süpürün

· Toz akarları, deri döküntüleri ve polen gibi diğer alerjenlerle birlikte büyük parçacıkları barındırabilen kanepe ve koltuklarınızı elektrik süpürgesiyle temizleyin. İçlerinde kalan toz miktarını azaltmak için tüm kaplamaları ve minderleri yıkayın.

Perşembe

· Perde ve panjurlarda çok fazla toz birikebilir. Elektrik süpürgesinin yumuşak fırça başlığıyla süpürün veya mümkünse yıkayın.

· Özellikle bazı duvar tiplerindeki tozlar küf oluşumuna neden olabilir. Nemli bir bezle, temizleme bezleriyle veya gelişmiş filtreleme sistemine sahip elektrikli süpürgeyle duvarlardaki tozu temizleyin.

Cuma

· Tozlar, yanan aydınlatma ürünlerinde ve abajurlarda toplanarak Uçucu Organik Bileşen (VOC) ve koku üretebilir veya ampullerdeki sıcak havanın etkisiyle odaya yayılabilir. Kaloriferlerin arkasındaki tozlar çoğunlukla gözden kaçar ve birikir. Sonrasında gelen sıcak havanın yarattığı hava akışıyla odaya dağılır. Bu nedenle evdeki aydınlatma ürünlerini ve kaloriferleri temizlemeyi unutmayın!