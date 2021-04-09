Alcantara Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Alcantara Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Alcantara kumaş hakkında pek çok insan araştırma yapmakta ve kafalarında oluşan soru işaretlerine yanıt aramaktadır. Bu bakımdan oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alcantara Kumaş Nedir?

Alcantara kumaş, İtalyan yapımı olup süete bir hayli benzeyen ve süet hissi veren bir kumaş olma özelliğine sahiptir. Alcantara ismi, esasında bir marka adı olmakla birlikte bir İtalyan firması olan Alcantara S.P.A.’nın tescilli markası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alcantara Kumaş Nasıldır?

Alacantara kumaş % 60 oranında polyester ipliği ve % 40 oranında poliüretan iplik ile karıştırılması neticesinde elde edilen döşemelik kumaş kumaştır. Alcantara her ne kadar bir İtalyan marka adı olsa da, bu kelime Arapça ‘al qantara’, yani ‘köprü’ kelimesinden türemiş bir yapı barındırmaktadır. Bunun anlamı Alcantara kumaşının hayvan derisi ile pamuklu kumaş arasında bir köprü olduğudur.

Alcantara döşemelik kumaş tamamıyla sentetik nitelik barındıran yüksek tasarım ve üretim teknolojisiyle üretilmiştir. Çoğunlukla sportif araçlarda ve spor koltuklarda kullanımı söz konusudur. Sentetik nitelikli bir malzeme olmasına karşın deri, süet ve nappa koltuk döşemesine göre oldukça iyi bir alternatif oluşturmaktadır.

Alcantara Kumaş Terletir mi?

Alacantara döşemelik kumaş sahip olduğu önemli bazı özelliklerinden dolayı terletmeyen bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan oldukça önemli bir kullanım alanına sahip durumdadır.

Alcantara Kumaş Özellikleri

Özellikle otomotiv, yatçılık ve havacılık sanayisinde önemli bir kullanım alanına sahip olan Alacantara kumaşın da her türden kumaşta olduğu gibi kendisine has özelliklerin mevcudiyeti söz konusudur. Bu anlamda Alcantara kumaşının özellikleri şunlar olmaktadır.

- Oldukça dikkat çekici nitelikte güzel bir görüntüye sahiptir.

- Lekelere karşı oldukça dirençli bir kumaştır.

- Çok yumuşak bir dokuya sahiptir.

- Çok dayanıklıdır.

- Kolayca solan bir kumaş değildir.

- Oldukça hafiftir.

- Sahip olduğu tutunma özelliği sayesinde kaymaz bir yapı barındırmaktadır.

- Üretimi sürdürülebilir olan bir kumaştır,

- Yüzde yüz karbon nötral özelliği barındırmaktadır.

- Çok yönlü olarak kullanılabilen bir kumaştır,

- Farklı renk tonlarında kolaylıkla boyanabilir niteliktedir.

- Temizlenmesi çok kolaydır,

- Bazı çeşitleri yanmayı zorlaştıran bir özellik barındırmaktadır.

- Temizliği ve bakımının özel yapılması gerekir,

- Şık bir görünüme sahiptir,

- Sportif bir yapısı vardır.

Alcantara Kumaş Kullanım Alanları

Alcantara kumaş'ın son derece geniş bir kullanım alanın varlığı söz konusudur. Bu kapsamda ;

- Alcantara kumaş en yeni Microsoft Surface ürünlerinde,

- Otomotiv sektörü,

- İç mekan,

- Yatçılık sanayisi,

- Havacılık sanayisinde ağırlıklı olarak kullanılan bir döşemelik kumaş olma niteliği barındırmaktadır.

Alcantara Kumaş Esnek midir?

Alcantara esneme payı düşük olan bir kumaş olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan yarı esnek bir kumaş olarak nitelendirilebilir.

Alcantara Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Alacantara kumaş türü suya karşı sahip olduğu yüksek dayanımı bakımından çekme payı yok denecek kadar olan bir nitelik barındırmaktadır. Bu özelliği bakımından otomotiv sektöründe yaygın olarak tercih edilen döşemelik malzemeler arasında yerini almaktadır.

Alcantara Kumaş Sıcak Tutar mı?

Alacantara kumaş soğuk havalarda sıcak tutan bir yapıya sahip olan kumaş türlerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Bu özelliği bakımından özellikle lüks otomobil markaları tarafından araç içi döşemelerinde en fazla tercih edilen döşemelik kumaş türleri arasında yerini almaktadır.