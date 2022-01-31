Akut Apandisit Nedir, Belirtileri Nelerdir? Akut Apandisit Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri
"Akut apandisit, apendiksin ani ve şiddetli iltihaplanmasıdır. Karında ağrıya neden olabilir ve bu ağrı hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir ve saatler içinde daha da kötüleşebilir. Bu nedenle akut apandisit belirtileri teşhis ve takip için oldukça önem taşır. PEk, akut apandisit nedir, neden olur? İşte akut apandisit belirtileri ve tedavisi..."
Akut apandisit tıbbi bir acil durumdur. Apandisit belirtileri varsa, kişilerin acil tıbbi bakıma ihtiyacı olacaktır. Tedavi olmadan, akut apandisit semptomlarını ilk kez yaşayan bir kişinin 48-72 saat içinde apendiks yırtılabilir veya patlayabilir. Yırtılmış veya patlamış bir apendiks, acil tedavi olmaksızın yaşamı tehdit edebilen peritonit adı verilen ciddi bir enfeksiyona yol açabilir.
Akut apandisit belirtileri nelerdir?
Akut apandisit semptomları aniden ortaya çıkar ve genellikle şiddetlidir. boyunca kötüleşebilirler.birkaç saatGüvenilir Kaynak.
Akut apandisit semptomları için herhangi bir ağrı kesici ilaç almaktan kaçınmak en iyisidir, çünkü bu, doktorun bilmesi gereken semptomların ortaya çıkmasını engelleyebilir.
Yetişkinlerde akut apandisit belirtileri
Yetişkinlerde akut apandisit belirtileri şunları içerebilir:
- Karnın sağ alt tarafına doğru hareket edebilen göbek deliği çevresinde ağrı
- Karın şişliği
- Kusma
- İştah kaybı
- Ateş ve titreme
- Kabızlık veya ishal
- Gaz çıkarmada zorluk
- Ağrı zamanla veya hareket, derin nefes alma, öksürme, hapşırma veya karına dokunma ile kötüleşebilir.
- Apandis patlarsa, kişi tüm karın boyunca ağrı hissedebilir.
Çocuklarda akut apandisit belirtileri
Çocuklar aşağıdaki akut apandisit semptomlarını yaşayabilir:
- Genel rahatsızlık veya halsizlik
- İştah kaybı
- Karnın sağ alt tarafına hareket edebilen karın ağrısı
- Mide bulantısı ve kusma
- Düşük dereceli ateş
- Artan kalp hızı
Akut apandisit, bir şey ekin içini tıkadığında ortaya çıkar. Bunun nedeni şunlar olabilir:
- Ek duvar dokusunu büyütebilen sindirim sisteminde viral, bakteriyel veya paraziter bir enfeksiyon
- Kalın bağırsak ve apendiks arasındaki tüpte tıkanmaya neden olan dışkı
- Tümörler
- Enflamatuar barsak hastalığı
- Karın yaralanması veya travması
Akut apandisit tedavisi
Akut apandisti tedavisi acil ameliyat gerektirir.
Apendiksi çıkarmak için iki tür ameliyat vardır: laparoskopik cerrahi ve laparotomi cerrahisi.
Laparoskopik cerrahide, cerrah, apendiksi çıkarmak için karında birkaç küçük kesi yapacaktır. Laparatomi ameliyatında apendiksi çıkarmak için karnın sağ alt tarafında tek bir kesi yapacaklardır.
Apandis patlamışsa, karın duvarının astarında ciddi bir enfeksiyona neden olabilir. Cerrah, apendiksi ameliyatla çıkaracak ve herhangi bir enfeksiyonu önlemek için iç karın bölgesini temizleyecektir.