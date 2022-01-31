Akut Apandisit Nedir, Belirtileri Nelerdir? Akut Apandisit Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Akut apandisit tıbbi bir acil durumdur. Apandisit belirtileri varsa, kişilerin acil tıbbi bakıma ihtiyacı olacaktır. Tedavi olmadan, akut apandisit semptomlarını ilk kez yaşayan bir kişinin 48-72 saat içinde apendiks yırtılabilir veya patlayabilir. Yırtılmış veya patlamış bir apendiks, acil tedavi olmaksızın yaşamı tehdit edebilen peritonit adı verilen ciddi bir enfeksiyona yol açabilir.

Akut apandisit belirtileri nelerdir?

Akut apandisit semptomları aniden ortaya çıkar ve genellikle şiddetlidir. boyunca kötüleşebilirler.birkaç saatGüvenilir Kaynak.

Akut apandisit semptomları için herhangi bir ağrı kesici ilaç almaktan kaçınmak en iyisidir, çünkü bu, doktorun bilmesi gereken semptomların ortaya çıkmasını engelleyebilir.

Yetişkinlerde akut apandisit belirtileri

Yetişkinlerde akut apandisit belirtileri şunları içerebilir:

Karnın sağ alt tarafına doğru hareket edebilen göbek deliği çevresinde ağrı

Karın şişliği

Kusma

İştah kaybı

Ateş ve titreme

Kabızlık veya ishal

Gaz çıkarmada zorluk

Ağrı zamanla veya hareket, derin nefes alma, öksürme, hapşırma veya karına dokunma ile kötüleşebilir.

Apandis patlarsa, kişi tüm karın boyunca ağrı hissedebilir.

Çocuklarda akut apandisit belirtileri

Çocuklar aşağıdaki akut apandisit semptomlarını yaşayabilir:

Genel rahatsızlık veya halsizlik

İştah kaybı

Karnın sağ alt tarafına hareket edebilen karın ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Düşük dereceli ateş

Artan kalp hızı

Akut apandisit neden olur?

Akut apandisit, bir şey ekin içini tıkadığında ortaya çıkar. Bunun nedeni şunlar olabilir:

Ek duvar dokusunu büyütebilen sindirim sisteminde viral, bakteriyel veya paraziter bir enfeksiyon

Kalın bağırsak ve apendiks arasındaki tüpte tıkanmaya neden olan dışkı

Tümörler

Enflamatuar barsak hastalığı

Karın yaralanması veya travması

Akut apandisit tedavisi

Akut apandisti tedavisi acil ameliyat gerektirir.

Apendiksi çıkarmak için iki tür ameliyat vardır: laparoskopik cerrahi ve laparotomi cerrahisi.

Laparoskopik cerrahide, cerrah, apendiksi çıkarmak için karında birkaç küçük kesi yapacaktır. Laparatomi ameliyatında apendiksi çıkarmak için karnın sağ alt tarafında tek bir kesi yapacaklardır.

Apandis patlamışsa, karın duvarının astarında ciddi bir enfeksiyona neden olabilir. Cerrah, apendiksi ameliyatla çıkaracak ve herhangi bir enfeksiyonu önlemek için iç karın bölgesini temizleyecektir.