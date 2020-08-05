Akuamarin (Aquamarine) Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Akuamarin Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Akuamarin deniz suyu anlamına geliyor. İri kristal parçacıklar halinde çıkarılıp, işlenerek takı veya aksesuar olarak kullanılıyor. Bu değerli taşın insan vücudu için birçok yararı bulunuyor. En çok da sinirleri yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır.

Akuamarin (aquamarine) Taşı Nedir?

Beril taşının silikat halinde açık mavi ve hafif yeşile çalan kristaller halinde olan taş grubuna akuamarin deniliyor. Görünümü zümrüde, özellik bakımından da ametist ve akik taşlarına benzer. Akuamarin, halk arasında Akvamarin, Sakin Taş, Kâhin Taşı, Cesaret Taşı, Gök Zümrüt gibi başka isimlerle de biliniyor.

Akuamarin kristalize yapısı bakımından göze hoş gelen gösterişli bir yapısı vardır. Bu yapısı itibariyle ortama tarz katmak için doğal haliyle aksesuar olarak da kullanılıyor.

Akuamarin mücevher olarak tercih edilse de şifalı yapısı bakımından tıbbi tedavide de yoğun şekilde kullanılıyor. İnsan vücudunda kullanıldığı bölgeye göre farklı faydaları bulunuyor. En çok bilinen faydası da sakinleştirici ve huzur verici özelliği olmasıdır. Akuamarinin faydalarından yararlanabilmeniz için üzerinizde taşımanız gerekiyor.

Akuamarin Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Akuamarin dünyada birçok ülkede bulunmasına rağmen en fazla Rusya’da çıkarılmaktadır. Rusya dışında Hindistan, Nijerya, Brezilya ve Pakistan’da da bu taş çıkarılıp, işlenerek diğer ülkelere pazarlanıyor. Akuamarin, Türkiye’de ise Manisa bölgesinde çıkarılıyor.

Akuamarin, beril taşının silikat formudur. İçeriğinde bulunan Berilyum, Silisyum, Demir, Lityum ve Sodyum’un oksijenle reaksiyona girerek yüzyıllar boyunca sıcak-soğut etkileşimi sonucunda oluşuyorlar. İçeriğinde bulunan demir taşa mavi rengini veriyor. Madenlerde kristal parçalar halinde çıkarılıyor.

Akuamarin Taşı Nasıl Anlaşılır?

Akuamarin pahalı ve değerli bir taş olduğundan 85 liranın altındaki taşlar sahtedir. Akumarin taşı iyi biliniyorsa, satılan ürün ele alındığında gerçek olup olmadığı hemen anlaşılır. Akuamarin taşı hakkında pek bilginiz yoksa aldığınız ürünün gerçek olup olmadığını anlamak için küçük bir parçasını kırarak anlayabilirsiniz. Sahte ürünler genellikle boya kaplama olduğundan iç ve dış kısım farkını görebilirsiniz.

Taşı kırmak istemiyorsanız hafif ısıya tutarak boya olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Eğer boya yanıp, ortaya başka renk çıkıyorsa taş sahtedir.

Akuamarin Taşı Özellikleri

1) Akuamarin saydam ve çok az yarısaydam bir görünüm ile camsı bir parlaklığa sahiptir.

2)Taşa mavi rengini içinde bulunan demir elementi veriyor.

3) Taş doğal halde kristal şeklinde küçük ve yuvarlak olarak çıkarılıyor.

4) Taşın sertliği 7,5; özgül ağırlığı ise 2,68 – 2,73’dür.

5) Taşın içeriğinde Berilyum, Silisyum, Demir, Potasyum, Lityum ve Sodyum elementleri bulunuyor.

5) Oxides kimyasal grubunda yer alır.

6) Şeffaflık derecesi, içinin temizliği ve renginin koyuluk derecesi taşın değerini artıran özelliklerdir.

Akuamarin Taşı Faydaları

1) En önemli faydaları sakinleştirici, huzur verici ve cesaret sağlayıcı olmasıdır.

2) Kişideki ve ortamdaki negatif enerjiyi ortadan kaldırıp, pozitif enerji yayılmasını sağlar.

3) Hafızanın güçlenmesinde yardımcıdır.

4) Stresi ve depresyonu engeller.

5) Üst solunum yolları hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

6) Sindirim sistemini güçlendirerek, bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.

7) Meditasyon sırasında meditasyonun etkilerini artırır.

8) Kişinin kendisine olan güvenini kazanmasında etkilidir. Bu sayede mantıklı ve doğru düşünebilirsiniz.

9) Diş ve çene kemiklerinin sağlıklı olmasında etkin rol oynar.

10) Vücuttaki ödemin atılmasında yardımcıdır.

11) Alkol ve sigara gibi zararlı maddelerin bırakılmasında oldukça etkilidir.