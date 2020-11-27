Aktif Bir Cinsel Yaşam Evlilikte Neden Önemli? İyi ve Uyumlu Cinsel Hayatın Çiftler Üzerindeki Etkileri

Aktif bir cinsel hayata sahip olan çiftlerin aralarındaki problemleri daha çabuk aştığını belirten uzmanlar, birbirini arzulayan çiftler arasında anlayışın hakim olduğunu, sorunların derinleşmeden çözüldüğünü söylüyor.

Cinsel mutsuzluk yaşamın her alanına yansıyor

Yatak odasında yaşanan uyumsuzluk ve doyumsuzluk, yaşamın diğer alanlarını da etkiliyor. Öyle ki cinsel hayatı iyi gitmeyen kişiler iş ve sosyal hayatlarında da uyumsuzluk gösterebiliyor.

Araştırmacılar, düzenli orgazm yaşayan kadınların yaşamayanlara göre daha çok doyum yaşadıklarının ve mutlu olduklarının altını çiziyor.

Aktif ve iyi bir cinsel yaşam ilişkilerin sürdürülmesinde de büyük bir etkiye sahip. İlişkilerin uzunluğu ve cinsel yaşam arasında bir ilişki olduğu biliniyor.

Öz güveni dahi etkiliyor

Yapılan araştırmalar, cinsel doyum ile beden imajı arasında ciddi bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Araştırmalar, orgazm olan kadınlara göre orgazm olmayan kadınların öz güvenlerinin daha düşük, bedenlerine yönelik algıların daha olumsuz, evliliklerinden duydukları memnuniyetin daha az ve kendilerini ifade etme biçimlerinin daha pasif olduğunu söylüyor.

Cinsel doyumsuzluk evlilikte anlaşmazlık sebebi

Evlilik anlaşmazlıklarının %80’inin en önemli sebebi cinsel doyumsuzluktur. Bu anlaşmazlıkların %60’ı boşanma ile sonuçlanıyor. Bu noktada cinsel sorunlar evliliği bitirmekle dahi sonuçlanabilirken, aktif ve iyi bir cinsel yaşamın ise çiftler arasındaki sevgiyi, yakın bağı arttırdığını söyleyebiliriz.

Mutlu bir cinsel yaşam duygusal bağın yanı sıra çiftler arasında güven duygusunu da arttırıyor. Aktif bir seks hayatı aynı zamanda bireyin strese karşı dayanıklılığının artmasına da yardımcı oluyor.

Düzenli cinsellik, partnerinizin sizi daha çekici algılamasına neden oluyor ve en önemlisi evliliğin genel sorunları üzerinde olumlu etkiler sağlıyor.

Bir ilginç bilgi de cinsel ilişki sonrası ‘gerçek anlamda’ mutlu hissetmektir. Cinsellik sonrası prolaktin hormonu, cinsellik sırasında ise oksitosin salgılanıyor. Bu hormonlar da vücudun gevşemesini sağlıyor ve mutluluk düzeyini arttırıyor.