Akşam Yemekten Sonra Neler Yenebilir?

Canınız tatlı istiyorsa

Akşam yemeğinizi yediniz ve şimdi de canınız tatlı mı istiyor? 1 dilim ananas ya da yarım adet elma yiyebilirsiniz. Meyvenizin üzerine tarçın da serperseniz hem kan şekeriniz dengelenir hem de tatlı ihtiyacınız karşılanmış olur.

Bitki çayları serbest

Akşam yemeğinden sonra bir şeyler yemek istediğinizde aklınıza ilk gelen şey bitki çayı içmek olsun. Yeşil çay, ıhlamur, adaçayı, melisa gibi bitki çayları tokluk hissini artıracağı gibi metabolizmaya da fayda sağlar. "İçmek yetmez, yemek istiyorum" diyorsanız çayınızın yanında bir avuç kuru üzüm iyi bir seçenek olacaktır.

Çiğ sebzeler

Eğer yemek yedikten saatler sonra uyuyorsanız, yeniden acıktığınızda bir adet salatalık, havuç ya da marul gibi kalorisi düşük ancak su oranı yüksek sebzeler tercih edebilirsiniz.

Uykuya geçiş için

Muz, yüksek kalorili ancak uykuya geçişi kolaylaştıran bir meyvedir. Akşam yiyeceğiniz bir küçük muz tok tutmanın yanı sıra kolayca uyumanızı da sağlar. Öte yandan bir bardak ılık süt de sizi tok tutmaya ve uyku moduna geçirmeye yardımcı olacaktır. Sütün yanında 5-6 adet çiğ badem de yiyebilirsiniz.