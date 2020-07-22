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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Akşam Yemekten Sonra Neler Yenebilir?
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Akşam Yemekten Sonra Neler Yenebilir?

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Akşam Yemekten Sonra Neler Yenebilir?
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"Kilo almamanın yolunun akşam yemeğinden sonra bir şeyler yememek olduğu söyleniyor. Ancak birçoğumuz akşam yemeğinden sonra çayın ya da kahvenin yanında bir şeyler atıştırma istiyoruz. Seçiminizi doğru yaparsanız, akşam yemeğinden sonra küçük atıştırmalıklar o kadar da sorun değil."

Canınız tatlı istiyorsa

Akşam yemeğinizi yediniz ve şimdi de canınız tatlı mı istiyor? 1 dilim ananas ya da yarım adet elma yiyebilirsiniz. Meyvenizin üzerine tarçın da serperseniz hem kan şekeriniz dengelenir hem de tatlı ihtiyacınız karşılanmış olur.

Akşam Yemekten Sonra Neler Yenebilir

Bitki çayları serbest

Akşam yemeğinden sonra bir şeyler yemek istediğinizde aklınıza ilk gelen şey bitki çayı içmek olsun. Yeşil çay, ıhlamur, adaçayı, melisa gibi bitki çayları tokluk hissini artıracağı gibi metabolizmaya da fayda sağlar. "İçmek yetmez, yemek istiyorum" diyorsanız çayınızın yanında bir avuç kuru üzüm iyi bir seçenek olacaktır.

Akşam Yemekten Sonra Neler Yenebilir

Çiğ sebzeler

Eğer yemek yedikten saatler sonra uyuyorsanız, yeniden acıktığınızda bir adet salatalık, havuç ya da marul gibi kalorisi düşük ancak su oranı yüksek sebzeler tercih edebilirsiniz.

Akşam Yemekten Sonra Neler Yenebilir

Uykuya geçiş için

Muz, yüksek kalorili ancak uykuya geçişi kolaylaştıran bir meyvedir. Akşam yiyeceğiniz bir küçük muz tok tutmanın yanı sıra kolayca uyumanızı da sağlar. Öte yandan bir bardak ılık süt de sizi tok tutmaya ve uyku moduna geçirmeye yardımcı olacaktır. Sütün yanında 5-6 adet çiğ badem de yiyebilirsiniz. 

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