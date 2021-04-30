Akşam Sefası Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Akşam Sefası Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Akşam sefası çiçeği akşam olmasına bir kaç saat kala çiçeklerini açan değişik özellikteki çok yılık bir bitli olduğu için bahçe ve dış mekanlarda süslemek amacıyla yetiştirilmektedir. Akşam sefası çiçeği yaygın bir çiçek türüdür.

Akşam Sefası Çiçeği Nedir?

Akşam sefası çiçeği uzunluğu bir metreye kadar olabilen soğuk iklimlerde mevsimlik ekilebilen çiçekleri pembe, turuncu, sarı renkte bulunan yetiştirildiği ortama tohumlarını dökerek tekrara çoğalabilen bir bitkidir. Çiçeklerini akşam saatlerinde açan akşam sefası çiçeği kolay büyüyebilen ve topluca yetişen bir bitkidir. Akşam sefası çiçeği yapı olarak uzun boy verebilen bulunduğu alanlarda sürekli çoğaldığı için sadeleştirme gereği olan bir bitkidir. Diğer çiçeklerin aksine güneşi aldığı zaman çiçeklerini kapayarak sadece yeşil kısımları ile görünen bir bitkiye dönüşmektedir. ​​​​​​

Akşam Sefası Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Akşam sefası çiçeği bakımı kolay olan ekiminden önce toprağın gübrelenmiş ve yumuşatılmış olmasına dikkat ettikten sonra bakımı sulanarak yapılabilmektedir. Akşam sefası bitkisinin bakımı fide aşamasında köklerinde bulunan yabani otların ayıklanmasıyla olmaktadır. Akşam sefası çiçeği büyüme aşaması kısa sürede olmasından dolayı köklerini desteklemek için çubuklar konulabilmektedir. Aşırı rüzgarlı ortamlara ekilmemesi bitkinin kırılmasını önlemek için gereklidir. Akşam sefası bitkisi sulanmasına akşam ve sabah saatlerinde önem verilmesi gerekir. Güneşli zamanlarda sulanması bitkinin yapraklarına ve çiçeklerine zarar vermektedir.

Akşam Sefası Çiçeği Nasıl Ekilir?

Akşam sefası çiçeği çiçeklerin olgunlaşmasıyla oluşan yaprakların içerisindeki tohumlar alınarak ekilir. Hazırlanan toprak üzerine ekilen tohumlar üzerine hafif şekilde toprak örtülmesiyle ekilmektedir. Ekim işlemi bittikten sonra sulanmalıdır.

Akşam Sefası Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Akşam sefası çiçeği çoğalması için çiçeklerinin olgunlaştıktan sonra oluşan tohumlar alınarak çoğaltılabilmektedir. Çoğaltma işleminde ekilen tohumlar filizlendiği zaman fide halinde alınarak çoğaltılmaktadır. Akşam sefası bitkisinin çoğaltılması yapılmasa dahi bitki toprağa dökülen tohumları ile kendiliğinden çoğalabilmektedir. Bitkinin çoğaltılması için hem tohumları ekilebilmekte hem de fide olarak çoğaltılarak birçok alana dikilerek çoğaltılabilmektedir.

Akşam Sefası Çiçeği Nasıl Sulanır?

Akşam sefası çiçeği sulama ihtiyacına göre sulanmalıdır. Özellikle sıcak havalarda haftada 3 kez sulanmasına önem verilmelidir. Akşam sefası bitkisi doğru sulama koşullarında kolaylıkla yetişebilen bir bitkidir. Akşam sefası çiçeği sulama koşullarında çiçeklerin üstünden sulandıklarında kırılma olasılığına karşı dipten sulanmaları önerilmektedir. Akşam sefası bitkisi köklerinin aşırı sulanması ise çiçeklerin eğilmesine neden olmaktadır.

Akşam Sefası Çiçeği Tohumu Nasıldır?

Akşam sefası bitkisi tohumları küçük yuvarlak siyah renkli minik bezelyeyi andıran özelliktedir. Bitkinin tohumları çiçeklerin olgunlaşarak kapanan yapraklarının içlerinde meydana gelmektedir. Çiçeğin tohumları çiçekleri gibi fazladır. Böylelikle kolay çoğalabilen yapıda bir bitkidir.

Evde Akşam Sefası Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde yetiştiriciliği yapılabilen kolay yetişen bir bitkidir. Bitkinin satışı sadece fide veya tohum döneminde yapılabilmektedir. Akşam sefası bitkisi büyüme evresinde uzayarak çiçeklenmesi çok çabuk olduğu için bu evreye gelmiş çiçek yer değiştirme yapmamaktadır. Akşam sefası çiçeğinin olgunlaşarak çiçek açması özellikle sıcak iklimlerde çok hızlı olmaktadır.

Akşam Sefası Çiçeğinin Adının Anlamı Nedir?

Akşam sefası çiçeğinin adının anlamı ise akşam üstü açtığı ve çiçeklenme süresinin uzun olmasından dolayı bu adı almaktadır. Akşam sefası bitkisi akşam ve sabah saatlerinde çiçeklerini açarak ortamda farklı görüntü oluşmasını sağlamaktadır.

Akşam Sefası Çiçeğinin Latincesi Nedir?

Akşam sefası çiçeğinin Latincesi mirabilis jalaba olarak bilinmektedir.

Akşam Sefası Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Akşam sefası çiçeği özellikle bahçe ve dış mekanlarda kısa sürede yetişerek ortamı kaplayabilen bir yapıdadır. Çiçeğin kendi tohumlarından bulunduğu mekanda tekrar yeniden oluşabilmesi ekildiği alanda çok yıllık özellik gösteren çok yıllık bir bitki olarak kabul edilmektedir.

Akşam sefası çiçeği yetiştirilmesi kolay ve ortalama bir metre boyu olabilen bir çiçek türüdür. Çiçeğin bulunduğu alanda hemen yayılarak kaplaması tercih nedeni olmaktadır. Bitki tohumlar toprak içerisinde kış süresince kalabilen yapıdadır. Kış bittikten sonra ilkbaharda kendiliğinden filizlenebilmektedirler.

Akşam sefası çiçeği görsel olarak küçük papatya şeklinde çiçekleri bulunmaktadır. Akşam üstü ve sabah serinliğinde çiçeklerini açmaktadır. Çiçeklerin açılması öğle saatlerinde güneşin etkili olan zamanlarında çiçeklerini kapsamaktadır.

Çiçeğin ekim zamanı ilkbahar aylarıdır. Sonbaharın sonlarında tohumlarını oluşturmaktadır. Bu tohumlar alınarak kuru ve nem içermeyen bir yerde bir beze sarılarak saklanabilmektedir. Akşam sefası çiçeği çoğunlukla dış mekanlarda ekilmesi tercih edilen bir çiçek türüdür.