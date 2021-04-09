Akrilik Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Akrilik Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları  

Günümüzde adı çok az bilinse bile en fazla kullanılan kumaş çeşitlerinden birisi de akrilik kumaştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte modaya uyumlu pek çok değişik kumaş çeşitleri sektöre girerken akrilik kumaş çeşidi, değerini her zaman koruyan kumaş çeşididir. Akrilik kumaş çeşidinin kullanışlı ve vazgeçilmez olması, en fazla giyim ürünlerinde kullanılmasından ötürüdür. Bu kumaşla hazırlanan giysiler kırışmaz ve ütüye ihtiyaç duymaz.

Akrilik Kumaş Nedir?

Akrilik kumaş; akrilonitril ismi verilen sentetik polimerden yapılmaktadır. Bu çeşit elyaf, kimi kömür ya da petrol bazlı kimyasalların türlü monomerler ile reaksiyona girmesiyle üretilmektedir. Bu durum da akrilik kumaşın, fosil yakıt bazlı elyaf olduğu anlamını taşır. Akrilik kumaş, dünya çapındaki en az nefes alan tekstil ürünlerinden birisi olduğundan, ısıyı tutma uygulamalarında istenir.

Akrilik Kumaş Nasıldır?

Akrilik kumaşın kendine göre değişik özellikler taşıdığı söylenebilir. Yün elyaf ile görünüm bakımından çok benzer olan akrilik kumaş; yanan yapıda olduğundan çok rahat alev alır. Bu kumaş çeşidi, elyaf ve yünde olduğu üzere esneme özelliğine sahip olup, oldukça rahat bir yapıdadır. Akrilik kumaş, sentetik malzeme şeklinde kabul edilmekte olup nefes alma özelliği çok düşüktür. Bu yüzden de ısı tutma yeteneği başka kumaşlara nazaran çok yüksektir.

Akrilik Kumaş Terletir mi?

Akrilik kumaş, teri kurutmayan ve hava almayan bir kumaş çeşididir. Bununla beraber, akrilik kumaşlı kıyafetler alınırken dikkat edilmesi gerekir.

Akrilik Kumaş Özellikleri

Akrilik kumaş özellikleri;

- Pamuklu ya da yün görünümü veriri.

- Akrilik kumaş uzun zamanlıdır ve yüne göre çok daha ekonomik yapıdadır.

- Şeklini koruyan bu kumaş, kolay bir şeklinde yıkanır.

- Kimyasallara, güveye ya da yağa dayanıklıdır.

- Akrilik kumaş, güneş ışığında karşı oldukça dayanıklıdır.

- Akrilik ipliklerin parlak renklere boyanması oldukça kolaydır.

Akrilik Kumaş Kullanım Alanları

Akrilik kumaş, atletik ekipmanların üretilmesinde yaygın şekilde kullanılır. Akrilik kumaştan yapılan atletik pantolon ve eşofmanlarla karşılaşmak mümkündür. Bununa beraber akrilik kumaşın kanserojen olacağına dair endişeler bulunur.

Kullanımı oldukça yaygın bir kumaş çeşidi olan akrilik kumaş, ev ürünlerinden kıyafetlere dek pek çok alanda kullanıma uygun bir kumaş çeşididir. Son zamanlarda çok ilgilenilen ve takip edilen, aynı zamanda talep gören kumaş bilhassa kıyafetlerde, örgülerde, çorap, süveter ürünlerinde çocuk ve spor giyiminde yaygın şekilde kullanılan bir kumaş çeşididir.

Akrilik Kumaş Esnek midir?

Akrilik kumaş türü; elyaf ve yünde olduğu üzere esneme özelliğine sahip olup oldukça rahat bir yapıdadır. Akrilik kumaş, genel olarak esnek kumaş çeşitleri arasında yer alır.

Akrilik Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Akrilik kumaş; hem sıcak hem de soğuk su içerisinde yıkandığı zaman çekmesi olası olmaktadır. Bu yüzden akrilik kumaş ürünleri her zaman ılık su ile yıkanmalıdır. Akrilik kumaş, soğukta yıkanır ise sertleşebilir. Sıcakta yıkandığı zaman ise başka elbiselere zarar vermektedir. Akrilik kumaş yıkandığı zaman, suyun sıcaklığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Akrilik Kumaş Sıcak Tutar mı?

Akrilik kumaş; kumaş çeşitleri içerisinde en fazla sıcak tutan kumaş türü olarak bilinmektedir. Akrilik kumaş yapısı itibariyle yün gibi olmasa dahi yüne yakın bir korumayla birlikte sıcaklık sağlamaktadır. Akrilik kumaş, başka kumaş türlerine göre kıyafetlerde daha sıcak tutan bir yapısı bulunmaktadır. Bu yüzden, kışlık kıyafetlerde çokça görülür.