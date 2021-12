Akrep Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Akrep Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar,

Hayatınıza yeni bir yolun gerekli olduğunu hissedebilirsiniz. Bu yıl sizin için büyük dönüşüm senesi.Tüm tutulmaları kendi burcunuzda yaşayacaksınız. Bir insanın ömründe güneş tutulması yaşaması demek hayatının en önemli sıçrama dönemi demektir. Özellikle 8 kasım ve 25 ekim doğumluysanız hayatınızdaki en büyük değişimleri yaşamaya hazır olun.Önünüzde bu hissin boşuna olmadığını göreceğiniz bir yıl var. Ay düğümlerinin 2022 yılı Ocak ayı itibariyle Boğa-Akrep hattında seyredecek olması, önemli kararları da beraberinde getiriyor. Ama her ne olursa olsun gündeminiz ve önceliğiniz kendiniz olacaksınız.

Gökyüzü size, kendinizi ve bıraktığınız izlenimleri önemsemenizi söylüyor. Dolayısıyla bu dönem en önemli uğraşınız fikirleriniz, gardrobunuz ve hayata bakış açınızı iyileştirme gayretiniz oluyor. Bu noktada birçok radikal karar almanın eşiğindesiniz. O eşikten bir adım daha attığınızda, sizin için asıl gerekli olanın ne olduğuna şahit olabilirsiniz. Geçmişte sizi yoran, boğan, durduran ve bir şeylerin önüne set çeken her şeyin önünü açıyorsunuz. Artık bazı hesapların üzerinde durmamak gerektiğini düşünmeye başladıysanız ve buna yönelik planlarınız varsa, bunları uygulamaktan korkmayın. Korkularınızı bir yana, önyargılarınızı diğer yana atın ve artık kendi yolunuzu açın.

İlişkileriniz hayatınızı baştan aşağı yeniliyor.

30 Nisan’da Boğa burcunda yılın ilk güneş tutulması gerçekleşiyor. 2022’yi dönüm noktası haline getiren gün nedir diye sorsalar, hiç düşünmeden bu tarihi verebileceksiniz. Duygusal birliktelikler ve ticari ortaklıklarla ilgili konularda artık hazır olduğunuzu düşünebilirsiniz. Zemin ve şartların sizin lehinize olduğuna ikna oluyorsunuz. Çünkü tüm bunların çabasını bizzat kendiniz gösterdiniz. Bu çabayı sürdürmelisiniz. Zaten süreç içerisinde kendinizin yeni hali ve bu sayede elde ettiğiniz her şey, sizi daha ilerisi için kamçılayacaktır.

Nitekim 8 Kasım 2022, bu konuda artık final çizgisi niteliği taşıyor. Ruhunuzu, evinizi, kesenizi destekleyen ve ayakta tutan insanları hayatınıza dahil ediyorsunuz. Uranüs’ten alacağınız destekler, kimi zaman hatta çoğu zaman sizi şaşırtabilir. Planlarınızı, özellikle parayla ilgili çalışmalarınızın tamamını bu ihtimali düşünerek tasarlamalısınız. Maddi anlamda emeklerinizin karşılığı neyse onu alabilirsiniz. Bunun eksik ya da fazla olması tamamen sizin tutumlarınıza bağlı olacaktır. Kazanımlarınız size güç verir. Ancak bunu bir güç zehirlenmesine dönüştürmeden ilerlemek, bu yılın en kritik detayı olabilir. Hayatınıza katkı sağlayan insanlarla olan ilişkilerinize, bu insanlarla olan paylaşımlarınıza özen göstermelisiniz.

Hayata doğru beklentilerle yaklaşıyorsunuz!

Hislerinizin ve bunların yaşantınıza olan yansımalarının üzerinde çokça durabilirsiniz. Gerçekten ne istediğinizi bilmek, kendinizin farkında olmak bazı sınırları esnetmenizi sağlayacaktır. Burcunuzdaki tutulmalar ve Merkür’ün ileri-geri hareketleri, sizi bu anlamda bazı sorgulamalara götürebilir. Tutkulusunuz. Ama bunu yaşayamadığınızda her şey sizin için karmaşık bir hale geliyor. Bu karmaşayı çözmenin yolunun, isteklerinizden ve isteme şekillerinden geçtiğini öğreniyorunuz. Kontrolü nerede bırakıp nerede alacağınıza dair fikir değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu değişiklikler sizi memnun edecektir. Dahası, bugüne kadar değiştirmek için neden beklediğinizi bile düşündürtebilir. Hem kendinize hem de karşınızdaki insanlara başka bir yerden bakıyor, standartları ve tutkusu yüksek bir hayat için şans vermeniz gerektiğini anlıyorsunuz.

Balık burcunda seyredecek olan Jüpiter bu sizi bu şans verme noktasında destekleyecektir. Mutlu olmanız için gereken tüm koşullar hazır. Yeteneklerinize ve ilgi alanlarınıza sığınabilirsiniz. Bu sığınma sizi kabuğunuzdan çıkarmak için önemli fırsatlar barındırıyor olabilir. Doğru değerlendirmeniz halinde parasal açıdan yeni bir kaynak kurmanız bile mümkün! En önemli destek ise gönül meselelerine geliyor olacaktır. Yalnız iseniz, yıl içinde karşınıza bu durumu sonlandıracak tanışmalar gerçekleşebilir. Duygusal etkileşimde bulunacağınız insanlarla bir araya gelmek, paylaşımlarda bulunmak kendinizi mutlu hissetmenizi sağlayacaktır. Şans vermenin, kalbini açmanın dayanılmaz özgüveni sizi sosyal çevrenizde de görünür hale getireceği için hedefinize giden yolları da genişletebilirsiniz. Çocuk sahibi bir Akrep burcuysanız, onların yaşantısına ve gelecek hedeflerine yönelik çalışmalarınız olabilir. Kendilerini bulmalarını ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacağınız fikirler ortaya koyabilirsiniz.

Mars’ın seyri, sizi kendinize ulaştıracak yolu açıyor.

Yönetici gezegeniniz Mars, 2022 yılının yaklaşık 5 ayını İkizler burcunda geçirecek. Bu da kendi içinizde dönen, dönmekle kalmayıp sizi de başka bir yöne eviren bir etki barındırıyor. Her anlamda çok çalışacağınız, çok yönlü olacağınız ve aklınızdan geçenlerin ruhunuza işleyeceği bir süreçten bahsediyoruz. Mevcut gelirlerinize ek olarak yeni gelir kaynakları üretebilir, kendi el emeğinizle ortaya koyacağınız ürünler ya da çalışmalar gündeminize gelebilir, uyuyacak vakit bile bulamayacağınız ama bundan mutluluk duyacağınız günler yaşayabilirsiniz. Ekonomik anlamda kendinizi fazlasıyla ve yoğun bir şekilde destekliyor olmanız, psikolojik olarak da rahatlamanızı sağlayacaktır. Bugüne kadar yapmak istediğiniz ya da bırakmak istediğiniz her şey için gereken gücü kendinizde bulabilirsiniz. Hayatınız hep bir dönüşüm hikayesi yazmakla geçmiş olabilir. Bu defa, her şeyi yaşayarak göstereceksiniz. Kendinize de, ailenize de…

2022 Akrep

Yılın Puanı: 10 üzerinden “6 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Oğlak, Akrep ve Yay

Yılın en başarılı ayları: Ocak, Nisan, Mayıs, Temmuz, Aralık

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Şubat, Haziran, Ağustos, Ekim

Akrep Burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması

Ocak: ticari faaliyetleriniz nedeniyle sık sık seyahate çıkacaksınız. Hukuksal konularınızda hataları affederek son bir şans verebilir, verilen sözlere itimat ederek güven tazeleyeceksiniz.

Şubat: aileniz tarafından baskı altında tutulmak isteniyorsunuz. Hayatınıza müdahale edilmesi ve bireysel hareket etmenize engel olunması sizleri asiliğe sürükleyebilir. Kitle önünde gerçekleri konuşmaktan kaçınmayarak herkesi şaşkına uğratabilirsiniz.

Mart: ilişkinizin hassasiyet içeren konularını çözüme kavuşturmak için harekete geçiyorsunuz. Duygusallığınızı yansıtırken eksik kalan yönleri ifade edeceksiniz. Sosyal çevrenize karşı sınır koyabilir, bazı rahatsız olduğunuz kişilerle görüşmeme kararı alabilirsiniz.

Nisan: günlük işlerinizin yoğunluğu artacaktır. Yenilenen konular nedeniyle yüksek efor harcayacaksınız. İkili ilişkilerinizdeki bilinmeyenler ortaya çıkabilir. Gerçekleri öğrenmek sizlerde şok etkisi yaratacaktır.

Mayıs: güçlü duygularla giriş yapıyorsunuz. Tutkularınız hayatınıza renk katarken sıkı sıkıya bağ kurduğunuz ortaklı yapılarınızda değişime gitmek zorunda kalıyorsunuz. ikinci haftadan itibaren fiziksel enerjinizi yönetmekte zorlanabilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi baskı altında hissederken kabullenmeniz gereken gerçeklerle yeni başlangıçlara yürüyeceksiniz.



Haziran : sosyal ilişkilerinizden yardım alıyorsunuz. Zorluk yaşadığınız konularda destek alıyorsunuz. Maddi kaynaklarınızı değerlendirirken hızlı hareket edebileceğiniz olaylar yaşayacaksınız.

Temmuz: uzak mesafeleri yakın hale getirerek başlıyorsunuz. Sevdiklerinizin sorunlarına uzaktan müdahale edecek güce sahipsiniz. İletişim halinde olduğunuz kişilerden gizemli haberler alabilirsiniz. Sırların karşısında doğru hamleyi seçmelisiniz.

Ağustos: derin düşünceler içerisinde olacaksınız. Kopmak istemediklerinizin elinizden alınıyormuş gibi his yaratması duygusal dünyanızı sarsacaktır. Ağustos ayının ikinci haftası titizliğiniz sınanacaktır. Arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz ve gönüllü olarak hizmet ettiğiniz hayır kurumlarında sorunlu konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Eylül: sizler için manipülasyon içeriyor. İletişim halinde olduğunuz kişiler, olaylar da gerçeklerin saklanabileceği izlenimini oluşturuyorlar. Bu ay sezgilerinize oldukça fazla ihtiyacınız olacaktır.

Ekim: ertelediğiniz sağlık rutinlerinize yeniden önem veriyorsunuz. Harekete geçmekte zorlandığınız her konuda ekim ayında kazandığınız yüksek enerji ie harekete geçeceksiniz. Kişisel problemlerinizi kenara bırakarak sorun ve çözüm odaklı olacaksınız.

Kasım: sizleri mental olarak zorlayabilir. İnatla kabul etmediğiniz kişisel değerlerinizde yeniliğe boyun eğiyorsunuz. Modernize olmanızın gerekliliğini kabulleniyorsunuz.

Aralık: finansal borçların kapanmasını karşınıza getirecektir. Korkularınıza kapılmadan disiplinli bir plan hazırlamalısınız. İletişiminizin sertleşmemesi için özen göstermelisiniz.