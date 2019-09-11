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Haberler >Mahmure >Astroloji>Akrep Burcu Olumlu Yönleri
Burçlar

Akrep Burcu Olumlu Yönleri

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Akrep Burcu Olumlu Yönleri
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"Akrep burcu insanının gözlem yeteneği oldukça gelişmiştir."

Dürüst, ağzı sıkı ve açık fikirlidirler. Akrep burcu insanları, sevimli ve cömert olmasının yanında tutku doludur. Akrep burcu, hem en iyi hem de en kötü burç olarak tanımlanabilen özel bir burçtur.

Duygu kontrolünü yitirmeyen Akrepler enerjilerini iyi yönlerde kullanabilir. Hayatı bir deneme olarak görür ve ona göre yaşarlar. Hayatı oyun olarak nitelendirmezler. Kendi amaçlarını belirler ve büyük bir azimle hedeflerine yönelirler. Hayalleri net ve olasıdır. Genellikle kariyer alanında yükselirler.

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