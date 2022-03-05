Akrep Burcu Hangi Element? Akrep Burcu Elementi Nedir

Akrep burçlarının elementi su olup, su grubuna mensup bir burçtur.

Akrep Burcu Hangi Element?

Astrolojide 12 burç vardır. İnsanlar doğum tarihlerine göre bu burçlardan birine mensuptur. Ayrıca da bu burçların yer aldığı 4 adet grup bulunur. Akrep burcunun elementi sudur ve su grubuna mensup bir burçtur.

Akrep Burcu Elementi ve Özellikleri Nedir?

Elementi su olan akrep burcu insanların olumlu ve olumsuz özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Akrep burcu insanlar matematiksel bir zekaya sahiptir.

Akrep burcu insanları son derece gururludur.

Akrep burcu insanları iş disiplini fazla olan kişilerdir.

Akrep burçlarının sezgisel yetenekleri yüksektir.

Akrep burçlarının alınganlıkları ise olumsuz yönleridir.

Akrep burçlarının aşırı öfkeleri de bir başka olumsuz özellikleridir.

Akrep burcu insanı derinliği olan insanlardandır.

Sahte ve çıkarcı ilişkilerde haz etmez ve uzak durmayı tercih eder.

Sosyal anlamda girişken bir yapısı olsa da dostları konusunda son derece seçicidir.

Akrep burcunun empati yeteneği gelişmiştir.

Akrep burcu insanlarının sanatsal yetenekleri de yüksektir.

Akrep burcu insanı çok çalışkandır ve bitmeyen enerjisi ile çevresini de motive eder.

Akrep burcu insanı zor sever, seçicidir ve sevdiği zaman da çok sadıktır.