Akrep Burcu Hangi Ay? Akrep Burcu Tarihleri Ve Günleri

Akrep burcunun yıldızı Plüton'dur. Su grubuna dahil olan Akrep'ler mükemmeliyetçi ve acımasız yapıları ile dikkat çekerler.



Akrep Burcu Hangi Ay?



Zodyak takvimindeki her burç kendine özel bir aya ve tarihe sahiptir. Belirli tarih aralıkları ile sınırlandırılmış burçlar, ilk ve son tarihlerinde diğer burçlarla etkileşim halinde olabilirler. Zodyak takviminde Akrep burcu; ekim ve kasım aylarına dahil edilir.



Akrep Burcu Tarihleri ve Günleri



Akrep burcu 12 burçluk Zodyak takviminde 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri de dahil olmak üzere, bu iki tarih arasında kalan tüm dönemi kapsar. Ancak yenilenen burç takviminde Akrep burcu için sadece 6 gün ayrılmıştır. Yeni burç takvimine göre Akrep burcu yalnızca 24 Kasım - 29 Kasım aralığını kapsar.



Klasik Zodyak takviminde 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri, Akrep burcundan önceki burç olan Terazi burcu ve Akrep burcundan sonraki burç olan Yay burcu özelliklerini de kapsar. Bu tarihler, önceki ve sonraki burçlar ile ortak özelliklerin olduğu tarihlerdir.



Akrep Burcu Özellikleri



Akrep burcu su grubuna dahildir. Su grubu burçlar duygusallıkları ile ön plana çıkarlar. Akrep burcu su grubunun en acımasız ve en korkutucu burcudur. Akrepler kararlı ve inatçı kişiliğe sahiptirler. Akrep burcunun esas yıldızı Plüton olsa da Mars gezegeni de Akrep burcunun yıldızı olarak anılır. Detaycı ve sezgi gücü kuvvetli olan Akrepler, Kısasa kısa bir savaş taktiği uyguladıkları için yenilgiyi kabul etmekte bir hayli zorlanırlar. İnatçı kişilikleri onları haksız durumlara düşürebilir ve kendi haksızlıklarını kolay kolay kabul etmezler.



Akrepler tutku ve şehvetten fazlasıyla hoşlanırlar. Cazibeli ve çekici olan Akrepler, girdikleri ortamda dikkat çekmekten hoşlanırlar. Değişen şartlara kolaylıkla uyum sağladıkları için her ortama ve yaşama kısa zamanda alışabilirler. Mükemmelliyetçi olmayı seven Akrepler, tuttuğunu koparan bir yapıya sahiptirler. Akreplerin Koç burcu ile arası pekiyi değildir. Yenilgiyi kabul etmeyen, haksızlıklara tahammül edemeyen Koçlar, inatçılıkları ile istediklerini elde edebilirler.