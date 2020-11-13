Akneye Eğilimli Kuru Ciltlerle Nasıl Başa Çıkılır?

Yüzünüzü günde iki kez yıkamayın



Yüzü gün içinde birden fazla yıkamak, akneye eğilimli cilt tipine sahip olanların yaptığı yaygın bir hatadır. Cildiniz kuruysa, yüzünüzü çok sık yıkadığınızda, zaten eksik olan mevcut nemi de kaybedersiniz. Uzmanlar böyle durumlarda, günde iki kez yıkamak yerine sadece sabah yıkamayı öneriyor. Geceleri ise, cildinize uygun bir tonik kullanmak ve ardından saf suyla yıkamak, gün içinde yerleşen kirleri temizlemede ve cildin arınmasında etkilidir.



Hava koşullarından koruyun



Muhtemelen zararlı ışınlara maruz kalmamak için her gün güneş kremi kullanmanız gerektiğini zaten biliyorsunuzdur. Ancak bu ürünlerin gözenekleri tıkamaması ve sivilceye neden olmaması için komedojenik olmayan bir formül seçmelisiniz. Buna ek olarak, cildinizi soğuk rüzgarlı havalardan koruduğunuzdan emin olun, aksi halde cildiniz daha da kuruyabilir. Ayrıca zorlu hava koşullarından korunmak için bir atkı ve şapka kullanmaya özen göstermelisiniz.



Akne tedavisi için losyon kullanın



Akneye eğilimliyseniz, önerilen her ürünü cildinize sürmemelisiniz, çünkü bunlar gözeneklerinizi tıkayabilir ve daha fazla çatlamaya neden olabilir. Bu sebeple, akne oluşumunu engellerken, aynı zamanda kuru cildi de iyileştiren ürünleri tercih etmeye özen gösterin. Ancak bu ürünlerin cildinizi daha da kötüleştirmemesi için kullanma talimatlarını mutlaka dikkate alın.



Düzenli olarak nemlendirin



Kuru bir cildin nemlendirilmesi önemlidir, ancak sivilcenizi daha kötü hale getireceğini düşündüğünüz için bunu ihmal ediyor olabilirsiniz. Buradaki püf nokta, akneye eğilimli ciltler için yapılmış bir nemlendirici bulmaktır. Bunun için non-comodogenic ürünleri deneyebilirsiniz. Bu terim, nemlendiricinin gözenekleri tıkamayacağı, ancak kuru cildinize sağlıklı ve nemli kalması için ihtiyaç duyduğu nemi vereceği anlamına gelir.



Köpük temizleyicilerden uzak durun

Akne ve aynı anda kuruluk gibi cilt sorunlarınız olduğunda, temizleyicinizi seçerken çok dikkatli olmalısınız. Uzmanlar, köpürmeyen, sabun kadar kurutmayan, ancak sivilceyi önlemek için gözeneklerinizi temizleyecek bir ürün seçmeniz gerektiğini söylüyor.



Cildinizi yatıştırmak için salatalık kullanın



Salatalık inanılmaz derecede serinletici ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir, bu da cildiniz kuruduğunda çok daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Salatalıktan en iyi şekilde faydalanmak için ezerek cildinize sürmeyi deneyin. Bu şekilde uyguladığınızda salatalık, cildinizin nem dengesini sağlamaya yardımcı olurken, sivilcelerin kurumasında etkili olacaktır.

