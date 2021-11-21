Akneli Yüz Haritası: Çenede, alında, burunda, yanaklarda, kulaklarda, saç çizgisinde ve kaşta sivilce neden çıkar?

Yüzünüzdeki sivilceler sadece tıkanmış gözeneklerden, hormonlardan ve bakterilerden kaynaklı çıkmıyor. Sivilcelerin çıktığı bölge genel sağlığınız hakkında çok şey söylüyor.

1. Alın ve burnunuzdaki sivilce (T Bölgesi)

T bölgesinde tekrarlayan sivilceler temel olarak aşırı sebum, yağ üretimi veya stres nedeniyle oluşur. Stres ve yağ üretimi ilişkili olmamakla birlikte, stres sivilcenizi kesinlikle kötüleştirebilir.

215 tıp öğrencisinin katılımıyla yapılan bir araştırmada, katılımcıların yaklaşık % 67'sinde stres ile tetiklenen akne olduğu tespit edildi. Ayrıca alnınızdaki sivilceler, kötü beslenme ve saç ürünlerinde yer alan gözenek tıkayıcı bileşenlerden kaynaklı da olabilir.

2. Saç çizgisinde sivilce

Bazı saç bakım ürünleri, yağlı ve su bazlı kimyasallar içerir. Saç derinize bakım ürününü uyguladığınızda, alnınızı, özellikle de saç çizginize yakın kısmı tahriş eder. Eğer saç çizginizin yakınında tekrarlayan sivilceleriniz varsa, sebebi kullandığınız saç bakım ürünleridir.

3. Kaş çevresinde sivilce

Kaşlarınızda akne varsa, tahriş olmuş bir saç folikülünden (kaş veya yüz makyajından veya saç bakım ürünlerinden) kaynaklanır. Kaş şekillendirme ürünleri kullanıyorsanız, gözenekleri tıkayan içerikli olmadıklarından ve aplikatörü sık sık temizlediğinizden emin olun. Tıraş, iple kaş alımı ve kaşların yol açtığı batık kıllar da sivilceye neden olabilir.

4. Yanaklarda sivilce

Kirli yastık kılıflarından makyaj fırçalarına, cep telefonlarından strese kadar, yanaklarınızda tekrarlayan sivilcelerin birçok nedeni vardır. Konuşurken, telefonu kulaklarımıza tutuyoruz ve ekran yanaklarımıza dokunuyor. Bir araştırma, cep telefonu ekran yüzeylerinin çoğunun mikrop ve bakteri barındırdığını ortaya koydu.

5. Çene ve çene hattında sivilce

Hormonlarınız çoğunlukla çene ve çene hattında akneye neden olur. Bir araştırma, hormonal aknenin esas olarak yüzün alt kısmında, yani çene ve çene hattınız yoğunlaştığını söylüyor. Başka bir deyişle, yüzünüzün bu kısmındaki sivilce, hormon üretimini düzenleyen endokrin sisteminizle ilgilidir. Genellikle, vücudunuzda aşırı androjen olduğunda yağ bezleriniz aşırı aktif hale gelir.

Ayrıca, adet döngüsü boyunca ve yalnızca progestin içeren doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız hormon üretimi artar. Hormonlarınız beslenmenizden de etkilenir. Çok sayıda süt ürünü içeren yüksek karbonhidratlı bir beslenme düzenine sahipseniz, hormon seviyeleriniz artacaktır.

6. Kulaklarda sivilce

Bakteri birikmesi (temiz olmayan kulaklıklar kullanmak veya parmaklarınızı kulağınıza sık sık sokmak nedeniyle), stres, hormonal dengesizlik, gözenek tıkayan saç bakım ve kozmetik ürünleri gibi etkenler kulaklarda da sivilceye neden olabilir.

Akne oluşumunu önlemek için ipuçları

Yüzünüzü temiz tutun ve özellikle kirli ellerle sıkça dokunmaktan kaçının. Ayrıca, yüzünüzü yıkamak için sabun ve sert yüz yıkama malzemeleri kullanmayın.

Çok fazla işlenmiş yiyecek yeme alışkanlığından kurtulun. Beslenmenizde şekeri azaltın. Cipsler, kızarmış yiyecekler ve gazlı içecekler kan şekeri seviyenizi yükseltir ve vücut düzeninizi etkiler.

Süt ürünlerinin alerjik sonuçlara neden olduğunu tespit ederseniz tüketimini azaltın.

Bolca su için. Susuz kalan vücut daha fazla yağ üretir. Ayrıca, susuz kaldığınızda, hücreleriniz düzgün şekilde çalışamaz.

Gözenek tıkamayan ürünlere geçin. Pomad içeren saç bakım ürünlerini kullanmaktan kaçının.

Sivilceyi patlatmanın cazibesine direnmenin zor olduğunu biliyoruz, ama bunu yapmaktan kaçının. Bu, iltihaplanmayı kötüleştirir ve iltihap sonrası ciltte leke kalma riskini arttırır.

Stresin sivilceleri daha da kötüleştirdiğini bilmeyen yoktur. Stresi azaltmak için aktif önlemler alın. Yoga, meditasyon, bahçe işleri, aromaterapi veya sevdiğiniz diğer aktiviteleri deneyin.

MAHMURE ÖZEL