Akıllı Cihazlarda Sakın Bu Hataları Yapmayın!

Hal böyle olunca da zaten günlük işlerden yorulan el ve kollarımıza fazladan yüklenmiş oluyoruz. Ancak bu yüklenmenin faturası ağır olabiliyor. Örneğin el, bilek ve kollarda; ağrı, şişme, hareket ve güç kaybı ile uyuşma benzeri ciddi sorunlara neden olması gibi! Üstelik eskiden teknolojinin kullanımına bağlı sorunlar erişkin yaş grubunda daha sık görülürken, cep telefonu ve tablet kullanımının yaygınlaşması, derslerin bilgisayar ortamına taşınması nedeniyle artık gençleri, hatta çocukları bile tehdit ediyor!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, tüm bu sorunların yaşam kalitemizi düşürecek, uyku kalitemizi bozacak ve bizi başkalarına muhtaç hale getirebilecek kadar şiddetli boyutlara ulaşabildiğine dikkat çekerek, akllı cihaz kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Uykudan uyandırıyorsa, dikkat!

Mobil telefon ve tablet başta olmak üzere akıllı cihazların kullanımına bağlı ağrı el ve kollarda gelişebiliyor, hatta omuzları dahi tutabiliyor. Ağrıya eklemlerde ve kollarda şişmeler, parmaklarda uyuşmalar da eşlik ederek tabloyu daha da büyütebiliyor.

El ve kollarda görülen yakınmalar gün içinde değişen düzeylerde görülebilir, ancak gece oluyorsa ve uykudan uyandırıyorsa ciddi bir soruna işaret eder. Dolayısıyla bu durumda mutlaka hekimle irtibata geçilmeli.

Ciddi sorunları tetikleyebilir

Eller ve kolların aşırı kullanımı sonucu oluşan problemlerde erken müdahale büyük önem taşıyor. Çünkü tedavide gecikilirse sorun daha da büyüyerek; eklemlerde kireçlenme, tendinit, tetik parmak ve sinir sıkışması gibi tablolara yol açabiliyor. Önceden bu hastalığı olan kişilerde ise şikayetlerin daha da artmasına neden olabiliyor. Eklem kireçlenmeleri ağrı, şişme ve hareket kaybı şeklinde yakınmalarla seyrederken, sinir sıkışmalarında uyuşma ve güç kaybı ön planda oluyor. Özellikle omuz bölgesinde kas yırtıkları da ağrı ve hareket kaybı ile kendini belli ediyor. Bu şikayetler ilerleyici ve devamlı ise hastalık yerleşiyor anlamına gelir.

En sık bu hatayı yapıyoruz

En sık yapılan hata, uzun saatler boyu elimizde cep telefonu ve tablet tutarak durmak. Devamlı hareketsiz kalmak çok yorucudur. Aklımız iş, oyun, haber ya da sosyal medya ile meşgul iken el, kol ve omuzlarımızın hangi pozisyonda kaç saat durduğuna dikkat etmiyoruz. Uzun süre aynı pozisyonda kalınca da bize o pozisyonu sağlayan eklemler, kaslar, tendonlar ve sinirler aşırı yüklenmeye maruz kalıyor. Aşırı yüklenme dokunun kendini onarmasına imkan vermiyor ve olay hastalığa dönüşüyor. Buna ek olarak bir de evde kaldığımız için artan ev işleri de bardağın taşmasına yol açıyor.