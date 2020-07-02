Akıllarda Hep O Soru: Diyette Çikolata Yenir mi?

Diyet yaparken en çok ihtiyacımız olan şey kesinlikle moral ve motivasyon. Uzmanlar da çikolata tüketiminin ruh haline etki edebileceğini söylüyor.

Özellikle bitter çikolata, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin salgılamasına yardımcı oluyor. Gelin bu diyet bozmayan lezzetin faydalarına bir göz atalım.

Bitter çikolata vücuda ne fayda sağlıyor?

Bitter çikolata kan basıncı ve kalp damar sistemin rahatlamasını sağlıyor. Ayrıca stresin yol açtığı fiziksel dengesizliklere karşı yardımcı oluyor ve hormon düzeylerini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Magnezyum içeriğiyle kramp, yorgunluk, depresyon ve sinirlilik hali gibi durumları hafifletmeye yardımcı olabiliyor.

Kakao ve çikolatanın tüketimi kan basıncını, kolesterolü düşürücü ve kalp-damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

Amerika, Almanya, Japonya, Hollanda ve İsveç’te 114 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, bitter çikolata tüketenlerin kalp krizine yakalanma ihtimallerinin %37 düştüğü belirtiliyor.

Ayrıca yapılan diğer araştırmalar bitter çikolata tüketiminin kolesterolü ve kan basıncını da olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.

Porsiyon kontrolü çok önemli

20 gram bitter çikolatanın yaklaşık 90-100 kalori. Çikolata tüketirken bu bilgiyi unutmadan hareket ederseniz diyet yaparken çikolata yemenin sizin için hiçbir zararı olmayacaktır.

Öte yandan çikolatanın yanında süt veya badem tüketmek kan şekeri dengesi için iyi bir seçim olacaktır.