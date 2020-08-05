Akik Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Akik Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Akik taşı, koruyucu doğal bir taş olup kolye, bileklik, küpe gibi birçok aksesuar da hammadde olarak kullanılmaktadır.

Akik Taşı Nedir?

Doğada birçok renk seçeneği olan akik taşı yemen taşı olarak da bilinen doğal bir taştır. Günümüzde takı, aksesuar ve dekorasyon gibi farklı amaçlar ile kullanılmaktadır.

Akik Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Akik taşı hemen hemen her yerden bulunabilen daha çok deniz kıyılarında ve çöllerde bulunan bir taştır. Özellikle akik taşı sıcak su kaynakları çevresinde sıklıkla bulunan bir taştır.

Türkiye de akik taşının bulunduğu en yoğun bölge Karadeniz bölgesidir. En çok taş çıkan şehirler; Bilecik, Çamlıdere, Eskişehir, Erzurum, Yozgat’tır.

Akik taşı yeraltı magmalarında oluşan doğal süreçlerin neticesinde oluşmaktadır. Magmaların sıkışması ve yapılarda kalıntı bırakması akik taşının oluşma sürecini başlatır. Sonrasında magma tabakası ve yüzeyin soğuması ile birçok çeşitli renkte akik taşı oluşur.

Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Günümüzde göz alıcı boyalar ile birçok taş boyanarak piyasaya çıkarılmakta olup gerçek akik taşıymış gibi insanlara satılmaktadır. Boya ile boyanan taşlar diğerlerinden dikkatli bakıldığında anlaşılır. Genellikle dış çevreleri boyandıkları değerli taşları andırır fakat iç kısımları doğal renginde olur.

Eğer gerçek olup olmadığı anlaşılmıyorsa ürünü çok az kırarak iç ve dış renk uyumuna bakılabilir. Kırma işlemine alternatif bir diğer işlem ise ısıtma işlemidir. Gerçek olmayan taşlar kalitesiz ürünler olduğu için dışı boyanır fakat preslenmez ve bu taşlar çakmak ile ısıtıldığında boyası yanarak gerçek olmayan taş rengi ortaya çıkar.

Bütün bunları denedikten sonra taşın iç ve dış kısımları aynı renkte ise yüksek ihtimalle bu taş orijinaldir. Fakat bazı imitasyon taşlar gerçeğe çok yakındır bu nedenle anlamak mümkün olmaz. Bu durumda üniversitelerin bio-enerji ya da arkeoloji bölümlerine gidip onaylatmaktır.

Akik Taşı Özellikleri

Akik taşı dünyada en yaygın bulunan doğal taşların başında gelmektedir. Akik taşının sertlik derecesi 6,5-7 arasında olup oldukça sert bir taştır. Güçlü bir taş özelliğine sahip olması sebebi ile terapi amaçlı kullanılmaktadır. Doğada çok çeşitli renklerde bulunan bu taş yeşil, pembe, mavi, kahverengi, beyaz ve kırmızı renklerindedir.

Akik taşının stresi olumlu etkilediği ve iyi geldiği bilinir bununla birlikte kullanan kişiye ruhsal açıdan olumlu etkisi olduğu bilinir. Akik taşının serinletici ve huzur verici bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çöllerde yaşayan kişiler susuzluklarını biraz olsun gidermek için akik taşını kullanırlar. Kişiler bu taşı ağızlarına koyarak susuzluklarını gidermeyi çabalarlar. Çünkü akik taşı tükürük bezlerini uyarır bir süre için susuzluk hissini yok eder.

Akik Taşı Faydaları

Akik taşı birbirinden güzel renklere sahip olmadı dışında sağlığa etkileri vardır.

Bunlar;