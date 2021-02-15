Akçaağaç Nasıl Yetişir? Akçaağaç Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Akçaağaç kendi içinde alt türlere ayrılır. Ülkemizde akçaağacın; ova akçaağaç, tatar akçaağaç, fransız akçaağaç ve çınar yapraklı akçaağaç gibi türleri bulunur.

Akçaağaç Nasıl Yetişir?

Akçaağaç, sapindaceae familyasına ait olan odunsu bir ağaç cinsidir. Akçaağacın kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Çünkü akçaağaç çok fazla şifa verici özelliği de barındıran bir ağaçtır. Akçaağaç yaprakları koparıldığı zaman ağaçtan süte benzer bir sıvı akar. Bu sıvıya süt atı adı verilir. Süt atı, sağlık alanında çeşitli hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılır. Ayrıca akçaağaç, şurup haline getirilerek tatlılarda doğal şeker aroması elde etmek için kullanılan sağlıklı bir lezzet halini de alır.

Akçaağaçlar, fide halindeyken pürüzsüz bir gövdeye sahip olurlar. Ancak yaşı ilerlemeye başlayan akçaağaçların gövdeleri sert kabuksu bir yapıyla kaplanır. Akçaağaç yetiştiriciliğinde eşeyli ve eşeysiz üretim teknikleri mevcuttur. Eşeyli üremede akçaağaç tohumları, eşeysiz üremede ise akçaağaca ait, dal, sürgün, yaprak ve gövde kullanılır. Eşeyli üremede tohumların kuru bir şekilde saklanması önemlidir.

Akçaağaç Nerede Yetişir?

Akçaağaç, gün ışığından hoşlanan bir ağaçtır. Işığı seven bu ağacın yetiştirildiği ortamın gün boyu ışık alması bu nedenle önemlidir. Akçaağaç yetiştiriciliğinde toprağın cinsi de önemli olur. Akçaağaç, humus oranı yüksek ve verimli toprakları sever. Humuslu topraklarda akçaağaç yetiştiriciliği daha kolay ve rahat olur. Akçaağaç yapraklarının renkleri mevsimlere göre değişir. Bazı akçaağaç türleri, mevsime göre farklı renkte çiçekler açarlar. Bu nedenle akçaağaçlar görsel bir ziyafet sunan ağaçlardır ve özellikle peyzaj tasarımında tercih edilirler.

Akçaağaç Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Türkiye'de yaklaşık 11 farklı akçaağaç cinsi yetiştirilmektedir. Bu farklı cinsler Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişebilirler. Örneğin gümüşi akçaağaç, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetişirken; kırmızı akçaağaç ve dişbudak yapraklı akçaağaç Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilir. Çınar yapraklı akçaağaç ise; Ege, Marmara ve Trakya bölgelerine özel bir türdür.

Akçaağaç En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Akçaağaç, dünyadaki tropikal bölgeler haricindeki her yerde yetişebilen; çok farklı alt türlere sahip bir ağaçtır. Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da doğal yayılım sahasına sahiptir.