Akasya’da 14 Şubat’ta Kalben Rüzgârı Esecek

Enerjisiyle göz dolduran genç sanatçı, Akasya Güney Meydan’da saat 19.00’da misafirlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatacak. Konser, tüm Akasya misafirleri için ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Ayrıca Akasya’dan Instagram’a özel ‘aşk metre’ filtresi geliyor. Instagram hesabı kullananlara özel olarak aşk yüzdesini ölçecek bir test olacak. Çiftlerin aşk uyumunu sınayan filtrenin sonuçları hikâye ya da post olarak paylaşılabilecek.