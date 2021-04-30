Akasya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Akasya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Baklagiller familyasına ait olan akasya ağacı, yeşil yapraklara sahip olan bir ağaç türüdür. Çok güzel bir görünüme sahip olan akasya ağacı, oldukça güzel bir kokuya sahiptir. Bu sebepten dolayı parklarda, yollarda çok sık akasya ağacı gözlemlenir. Küçük yapraklara sahip olan akasya ağacının salkım şeklinde bir görüntüsü vardır.

Akasya Çiçeği Nedir?

Akasya, baklagiller sınıfına dahil olan, bir çeşit süs ve gölge ağaçlarıdır. Salkım çiçek yapısına sahip olduğundan dolayı salkım ağacı da denmektedir. Küçük yapraklara sahiptir. Çiçekleri oldukça güzel kokulu olduğu için dikkat çekici bir bitkidir.

Akasya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Genellikle sarı, kırmızı ve beyaz renge sahip olurlar. Fakat akasya çiçeklerinin mor renge sahip olanlarına rastlamak da mümkündür. Bu çiçeklerin bakla cinsine benzeyen meyveleri vardır. Bazı tür akasya çiçekleri her mevsim yeşil yaprakları bulundururlar. Dayanıklı bir yapıya sahiptir. Özellikle de soğuk kış mevsimine karşı dayanıklılıkları vardır. Şiddetli ve sert esen rüzgarlar ağacın dallarının kırılmasına sebep olabileceğinden dolayı bu rüzgarlara karşı korunması gerekmektedir.

Akasya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Tohumları sert bir yapıda olduğundan dolayı, toprağa doğrudan ekim yapılması ile bitkiden pek verim alınamamaktadır. Akasya tohumlarının ekim yapılmadan evvel şişirilmesi gerekmektedir. Kalın bir kabuk yapısına sahip olan bu tohumların içine su girebilmesi için sol ve sağ yanına küçük delik açılmalıdır. Bu delik açma işlemi oldukça dikkatli bir şekilde ve steril hale getirilmiş malzemeler ile yapılmalıdır. Tohumun içerisinde bulunan çekirdek delinmemelidir.

Delinen tohumlar, oda sıcaklığında bekletilmiş su içerisinde dinlenmeye bırakılır ve 24 saat sonrasında tohumların şiştiği gözlemlenebilmektedir. Tohumların dinlenmeye bırakıldığı suyun temizliği de oldukça önemlidir. Bu sebeple çeşme suyu yerine hazır su kullanımı tavsiye edilmektedir.

Şişen tohumlar, doğrudan güneş ışığı almayan bir ortamda, çok derin olmadan ekilmelidir. Işık geçiren bir malzeme konularak sera etkisi oluşturulması ile akasya çiçeğini 4 mevsim üretmek de mümkün olacaktır. 1 ay kadar sonra ekilen tohumların çimlenmesi gerçekleşir. 1 yaşına gelene kadar ekilen akasyalar, koruma altında olmalıdır. Çünkü genç fideler dayanıklı bir yapıya sahip değildir.

Akasya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Akasya ağaçları tohum ile ya da çelik ile çoğaltılabilmektedir.

Akasya Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Akasya çiçeğinin tohumları oldukça sert ve kalın bir yapıya sahiptir.

Akasya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Akasya çiçeğinin çok fazla neme gereksinimi yoktur. Sulama bakımından bu çiçek türü nazlı bir yapıya sahip değildir. Bu sebeple akasya bitkisi standart bir şekilde sulanabilir. Toprağın kuruması halinde toprağın nemlenmesini sağlamak bu çiçek için yeterli olacaktır. Soğuk havalara karşı bir yere kadar dayanıklılık sağlarlar. Soğuk havalara dayanıklılığı kadar kuraklığa da belirli bir süre dayanabilmektedir. Havadar bölgelerden hoşlanırlar.

Evde Akasya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Güzel bir görünüme sahip olduğundan dolayı genellikle bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Evde yetiştiriciliği pek mümkün değildir. Genelde bahçelerde, parklarda, yol kenarlarında bu ağaçlara sıklıkla rastlanmaktadır.

Akasya Çiçeği Anlamı

Akasya çiçeği, temiz ve sevgi anlamını taşımaktadır. Rengine göre anlamları değişmektedir. Sarı renge sahip olan çiçekler isimsiz, platonik bir aşığa, pembe ve kırmızı renge sahip olan çiçekler ise seni beğeniyorum anlamına gelmektedir. Beyaz renge sahip olan çiçekler ise arkadaşça temiz sevgi anlamına gelmektedir.

Akasya Çiçeği Latincesi

Akasya çiçeğinin Latince adı Robinia pseudoacacia'dır. Türkçe adı ise Beyaz Çiçekli Yalancı Akasya'dır.

Akasya Çiçeği Özellikleri

Akasya bitkisi genellikle ağaç olarak bulunurlar. Aynı zamanda bodur, çalı, ağaççık şeklinde de bulunabilirler. 4 mevsim yeşil yapraklara sahip olan türleri bulunmaktadır. Kışın yaprak döken akasya ağaçları da vardır. Yaprakları birleşik ve de tüylü yapıdadır. Yaprakların sapları da uzun bir yapıdadır. Uzun yaprak sapına sahip olan akasya ağaçlarının yapraklarının dizilişi almaçlıdır. Çiçekleri genellikle kırmızı, sarı ve beyaz renge sahiptir. Bu ağaçlar yapıları itibariyle serttir. Sıkı bir doku yapısı vardır. Esnektir, sürtünmelere ve vurulmalara karşı oldukça dirençlidir.

Akasya Çiçeği Faydaları

Akasya ağacının çiçekleri kurutularak kullanılmaktadır. Kuru akasya yaprakları kaynatılıp tüketilirse vücudun terlemesini sağlar ve kişilerde soğuk algınlığına iyi gelir.

* Astım şikayetlerini azaltır.

* Nefes darlığının giderilmesine yardımcı olur.

* Safrayı arttırır.

* Hafif mikrop öldürücü özelliğe sahiptir.

* Zihinsel yorgunluğu giderir ve kişilerin rahatlamasını sağlar.