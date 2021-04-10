Ahududu Fidanı Nasıl Ve Ne Zaman Dikilir? Ahududu Fidanı Yetiştirme, Bakımı Ve Fiyatları

Ahududu tüketimi son yıllarda oldukça artmıştır. Bu nedenle dikimi ve yetiştirilmesi de söz konusu olmaktadır.



Ahududu Fidanı Nasıl Dikilir?



Ahududu fidanı belirli dönemlerde dikimi yapılabilen bir meyvedir. Diğer bir adı frambuaz olan bu meyve, tarlada yetiştirilir. Ahududu fidanının kasım ayından başlayarak, nisan ayına kadar dikimi yapılabilmektedir. Ahududu fidanı dikilirken kök kısmının hava almamasına dikkat edilmesi gerekir. Ahududu fidanı rüzgâra karşı hassas bir meyvedir.



Bu nedenle dikim sırasında dikkat etmek gerekir. Ahududu fidanları dikilmeden önce kökleri su yardımı ile nemlendirilmelidir. Hava şartları uygun değilse bir çukur içinde dikilerek bekletilmesi uygun olacaktır. Ahududu fidanının dikileceği toprağı yaklaşık 60 cm olacak şekilde kazmak gerekir. Daha sonra budaması yapılır. Bu sırada kökü ve tepesi budanır. Fidan ekimi için açılan çukura dik bir şekilde yerleştirilir.



Fidan çukura yerleştirildikten sonra çukur sıkça toprakla kapatılır. Hava almaması için toprağın iyice sıkıştırılması gerekir. Daha sonra mutlaka can suyu verilmelidir. Böylece kök toprağa daha iyi tutunacaktır. Ahududu fidanının yanına destek için çubuk dikilmesi uygun olacaktır. Destek çubuğu rüzgâra karşı fidanı korur.



Ahududu Fidanı Ne Zaman Dikilir?



Ahududu fidanı dikimi için doğru zamanların seçilmesi gerekir. Ahududu dikimi kasım ayının birinci haftasından başlayarak yapılabilir. Nisan ayına kadar ekim zamanı devam eder. Fidanların yaprak dökümüne göre ekilmesi uygundur. Bölgenin hava şartlarına ve yüksekliğine göre nisan ayına kadar ekimi sürdürebilirsiniz.



Ahududu Fidanı Yetiştirme



Ahududu fidanı yetiştirme aşamasında öncelikle dikim aşamasına özen göstermek gerekir. Rüzgârlı havalarda dikilmemesi tavsiye edilir. Dikimi sırasında iklim koşulları da dikkate alınmalıdır. Ahududu yetiştirmek için en uygun olan iklimler yazların serin olduğu yerlerdir. Kurak ve rüzgârlı yerlerde ahududu yetişmesi zor olmaktadır. Sıcak olan yerlerde hasat yapılmadan meyvelerin zarar görmesi söz konusu olur.



Ahududu fidanı yetiştirirken toprak bakımından sorunlu olmadığını bilmek gerekir. Ama toprak uygun olursa verimi de artacaktır. Organik topraklarda çok daha verimli olur. Su tutma seviyesi yüksek topraklarda yetiştirilmelidir. Toprağın ph dengesi önemlidir. Ayrıca hafif derecede asitli toprakları sever.



Ahududu fidanı dikilirken yönüne özen göstermek gerekir. Kuzey yönünde dikilmesi tavsiye edilir.



Güney yamaçlarında ilkbahar döneminde don olayı yaşanabilir. Ahududu bitkisi eksi derecelere dayanabilir. Ama eksi 20 derecenin altında zarar görecektir. Toprak hazırlanırken belli oranda gübre kullanılması gerekir. Dikim sırasında da toprağın uygun olduğu zamanlarda dikilmelidir. İlkbaharda dikim yapılacaksa zamana dikkat etmek gerekir. Dikim aralıkları da önemlidir. Dikim derinliği ise 20 cm olmalıdır.



Ahududu Fidanı Bakımı



Ahududu fidanı dikildikten sonra mutlaka bir destek ile tutturulması gerekir. Böylece daha sağlıklı büyüyecektir. Rüzgârlara karşıda bu destek sağlıklı büyümesine yardım eder. Toprağın yapısına uygun olarak gübrelenmesi gerekmektedir. Toprak kireçli olursa, ahududu fidanı olan toprağa kükürt ilave edilmelidir. Gübreleme yapıldıktan sonra ise bol su verilmesi gerekir.



Saksıda yetiştirilen ahududu fidanına yapılması gereken bazı bakımlar vardır. Ahududu fidanı güneş gören bir yere yerleştirilmelidir. Saksının küçük olmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca saksıya toprak ile birlikte torf eklenmesi gerekir.



Ahududu özel olarak yetiştirilebildiği gibi yabani olarak ta tabiatta bulunur. Ama yetiştirilmiş olmaları daha değerlidir. Türkiye’de de yetiştirilmesi söz konusudur. Ahududu meyvesi C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bu açıdan cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Vücudu kış hastalıklarına karşı koruma özelliğine sahiptir. Ahududu şoklama yapılarak yurtdışına bile kolaylıkla gönderilebilir.



Ahududu Fidanı Fiyatları



Ahududu fidanının, fidan satışı yapan seralardan temin edebilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden satış yapan siteler bulunmaktadır. Organik fide satan yerlerden de almak mümkün olacaktır. Ahududu fidanının fiyatları ise 25 TL civarındadır.

