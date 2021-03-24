Ahududu Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ahududu Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ahududu ağacı Türkiye genelinde yoğunlukla yetiştirilmektedir. Özellikle nemi fazla olan yerlerde yetişen ahududu ağacı halk arasında kırmızı böğürtlen olarak da bilinmektedir.

Ahududu Ağacı Nedir? Ahududu Ağacı Hakkında Bilgi

Ahududu ağacı genel olarak nemli topraklarda yetişir. Tansiyonu düşüren ahududu ağacı kanı temizleyerek vücutta biriken zehirli maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ahududu yaprakları ise terleterek idrar söktürmektedir. Ateşi düşüren ahududu vücuda da dinçlik vermektedir. Ahududu ağacı genelde kendi kendine yetişmektedir. Güzel kokulu ve sulu bir meyve olan ahududu sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

Ahududu Ağacı Latince İsmi

Ahududu ağacının Latince ismi Rubus İdaeus olarak bilinmektedir. Gülgiller familyasından olan ahududu ağacı sonbahar mevsiminde kırmızı renkli ve tatlı meyveler verir. Genellikle tatlılar, reçel, marmelat ve soslarda kullanılan ahududu meyvesi aynı zamanda çay yapımında da kullanılır.

Ahududu Ağacı Özellikleri

Ahududu ağacının dal kısımlarında kırmızı renkli meyveler bulunmaktadır. Beyaz renkli çiçekler de açan ahududu genelde ormanlık alanlarda yetişmektedir. Dikenli bir yapısı olan ahududu ağacı haziran ayının sonundan temmuz aylarının başına kadar çiçek açmaya başlar. Boyu bir buçuk metreye kadar çıkabilen ahududu ağaçları her bölgede ve her yerde yetişmez. Ahududu ağaçları genel olarak Kuzey Anadolu'da ve Avrupa kıtasında yetişmektedir.

Ahududu Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Birbirinden lezzetli ahududuların yetiştiği ahududu ağaçları genellikle Kasım ayında dikilir. Dikim işlemi ilkbaharda yapılmayacak ise fazla geç kalınmaması gerekir. Çünkü ahududu ağacının dikimden sonra sıcak ve kurak günler başlayabilir. Bu durumda da sulama gerekir. Ahududu ağacının dikimi için en uygun zaman 15 Şubat'tan sonra başlarken Nisan ayının başlarına kadardır.

Ahududu Ağacı Nerede Yetişir?

Ahududu ağacı çoğunlukla Avrupa kıtası ve Kuzey Anadolu'da yetişmektedir. Ahududu ağacı Türkiye genelinde çoğunlukla Ege kıyılarında yetişmektedir. Ormanlık alanlarda ve kıyı bölgelerinde ahududu ağacı kendiliğinden yetişir.

Ahududu Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Ahududu ağacı dikilmeden önce kök tuvaleti yapılır. Yaralı, kuru ve çok uzun kökler dikkatli bir şekilde kesilir. Ahududu ağaçları dikildikten sonra bu fidanlar 20 ve 30 cm yüksekliğinde kesilir. İlkbaharda ise 2, 3 ve 4 adet güçlü gelişen dip sürgünler bırakılır. Daha sonra ise diğerleri dipten çıkarılır. Ahududu ağacının yetiştirilmesine çok dikkat edilmelidir.

Ahududu Ağacı Yaprak Döker mi?

İlkbahar aylarında topraktan çıkan ahududu ağacının sürgünleri gelişme süresi boyunca büyür. Ahududu ağaçları sonbahar mevsiminde yapraklarını dökerler. Ahududu ağaçları yapraklarını döktükten sonra yeniden yeşerir.

Ahududu Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Ahududu ağacının bakımına çok dikkat edilmelidir. Özellikle dikildikten sonra ahududu ağacına can suyu verilmeli. Bunun yanı sıra ahududu ağacı budaması doğru zamanda yapılmalıdır. Ahudu ağacına yeterli bakım gösterildiği takdirde oldukça verim alınabilir.

Ahududu Ağacı Faydaları Nelerdir?

Ahududu doğanın şekeri olarak bilinmektedir. Binlerce yıldır tüketilen ahududunun mor, sarı ve altın renklerinde çeşitleri bulunmaktadır. Güçlü bir antioksidan olan ahududu yüksek oranda vitamin ve mineral içermektedir. Ayrıca ahududu tüketimi obezite, diyabet ve kalp hastalığına da iyi geliyor. Genel ölüm riskini azaltan ahududunun yapraklarından çay da yapılabiliyor.

Ahududu Ağacı Hastalıkları Neler?

Ahududu ağacı toprağını ve iklim koşullarını sevmez ise çeşitli hastalıklar görülebilir. Özellikle de dal yanıklığı ve yaralar da oluşabilir. Sıcak iklimi seven ahududu ağacı çok soğuk havalarda hastalık kapabilir.

Ahududu Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Ahududu Ağacı Kullanım Alanları

Ahududu ağacından elde edilen ahududu meyvesi tatlılarda, reçel, sos ve marmelat yapımında kullanılmaktadır. Pastacılık sektöründe de kullanılan ahududu ile çeşitli şerbetler yapılabilir. Ahududu meyvesi genel olarak diyet dostudur. Zayıflamak isteyen kişiler mutlaka tatlı niyetine ahududu tüketebilirler.

olesterol içermeyen ahududu diyet yapanlar için oldukça uygundur. Yüksek antioksidan barındıran Ahududu kansere karşı savaşır. Mide, kolon ve meme kanseri ile savaşan ahududu düzenli tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Eklem rahatsızlıklarını ortadan kaldıran ahududu ağacı beyin hücrelerini de yenileyerek hafızayı güçlendirir. Ahududunun faydaları saymakla bitmez.