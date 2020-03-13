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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Ahşap Tarak Kullanmanın Faydaları
Saç
MAHMURE ÖZEL

Ahşap Tarak Kullanmanın Faydaları

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Ahşap Tarak Kullanmanın Faydaları
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"Pürüzsüz saçlar için taraklar olmazsa olmazımız. Çünkü saç bakımının ve saç şekillendirmenin en önemli araçlarından birisi taraklar. Tarak seçiminde de uzmanlar ahşap tarağı öneriyor. Peki ahşap tarak kullanmanın faydaları neler? "

Sağlıklı Saç Derisi

Sağlıklı bir kafa derisi sağlıklı saçlar için zemin oluşturur. Ahşap taraklar sağlıklı saç derisi için çok doğru bir seçimdir. Tarakların ahşap dişleri kafa derisine baskı yapar ve akupunktur noktalarını tetikler. Ayrıca kafa derisine masaj yapar. Bütün bunlar artan kan dolaşımıyla sonuçlanır, bu da daha fazla besin verilmesi anlamına gelir ve bu da uzun ve güzel saçlara neden olur.

Ahşap Tarak Saçı Besler

Ahşap bir tarak kullanmak, kafa derisinde bulunan doğal yağların eşit dağılımına da yardımcı olur. Plastik bir tarak, ince dişleri nedeniyle yağları dağıtamayabilir. Öte yandan, ahşap bir tarağın daha geniş dişleri, yağların her köşeye ulaşmasını sağlar. Bununla birlikte ahşap bir tarak kullanmak saç kırılma olasılığını büyük ölçüde azaltır ve sağlıklı, parlak ve kabarık saçlar elde edersiniz.

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Kıvırcık Saçlılar İçin Saç Bakım Maskeleri
Kıvırcık Saçlılar İçin Saç Bakım Maskeleri

Saç Büyümesini Destekler

Uzun ve güzel saçlar istiyorsanız, ahşap bir tarak sizin için en iyi seçimdir. Ahşap tarak saç derisine daha iyi masaj yapabilir ve kan dolaşımını artırır. Kan dolaşımındaki artışla saçlarınız daha fazla besin alır ve hızla uzamaya başlar. 

Saç Dökülmesini Önler

Saç dökülmesi birçok insanı etkileyen önemli bir sorundur. Ahşap taraklar saç dökülmeniz için de faydalıdır. Ahşaptan yapılmış bir tarak plastiklerden daha iyi kayabilir. Ve tarak sorunsuz geçtiğinde, saç kırılma olasılığı çok daha azdır. Ayrıca bu tip taraklar sürtünmeyi azaltan daha geniş uçlara sahiptir ve saçı harika bir şekilde açar.

Hangi tür ahşap tarağı kullanmalısınız?

1. Sandal Ağacı Tarağı

Sandal ağacından yapılmış bir tarak, saçın dolaşıklığını gidermek için saç dostu bir araçtır.

2. Kömürleşmiş ahşap kürek fırçası

Bir başka harika seçenek de kömürleşmiş bir fırça kullanmaktır. Bu tür fırça biraz daha pahalıdır, ancak satın almaya değer. Fırça saçlarınızda hafifçe hareket eder ve saçın zarar görmesini veya kırılmasını önler.

Ahşap Tarak Kullanmanın Artıları

  • Kan dolaşımını iyileştirir
  • Saç derisine masaj yapar
  • Saç dökülmesini azaltır
  • Saçlara kabarıklık kazandırır
  • Kepeği azaltmaya yardımcı olur
Saç dökülmesi tedavisinde mezoterapinin etkisi nedir?Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Soytürk Aşık, saç dökülmesi tedavisinde mezoterapinin etkisiyle ilgili bilgi verdi.Saçlı deriye mezoterapi uygulanmasına mezohair denir. Günlük 100 tele kadar saç dökülmesi normaldir ama bundan çok olduğunda tedavi gerekebilir. Birkaç patolojik durum dışında mezoterapi saç dökülmesi tedavisinde etkili bir yöntemdir.
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