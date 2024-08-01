AĞUSTOS AYI BURÇ YORUMLARI 2024 || Aygül Aydın anlattı... Retro Başlıyor! Ağustos'ta Hangi Burcu Neler Bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan Aylık Burç Yorumları Ağustos 2024

“Hakikat sevdalılarının fırtınalı veya kirli sulardan korkmadığını ona öğretmeye çalışıyorum. Korktuğumuz şey sığ sulardır!”

AYIN GÜNDEMİ

4 Ağustos saat 14:12’de Aslan burcunda 12 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bir kişiyle, bir fikirle veya bir hedefle ilişkiye başlama şansın var. Kalbini aç ve en derin arzularını hayatına taşı. Yeni Ay, kendini mutlu hissettiren şeyleri yapıp yapmadığına bir göz atmanın harika bir fırsatı! Hayatına heyecan katmak için bu özel zamanı kaçırma.

5 Ağustos saat 05:23’de Venüs, Başak burcuna geçiyor. Kalp meselelerinde daha çekingen ve seçici olacaksın. Eğer kusursuz bir aşk olduğunu düşünüyorsan bu dönem yalnız kalmayı seçmen daha iyi hissettirecektir. Aşkı kusurlarıyla sevmeyi başarırsan o zaman daha mutlu olma fırsatın olacaktır. İlişkilerinden almayı hak ettiğini belirlemek için geri adım atmanı sağlayan bu dönemi değerlendir.

5 Ağustos saat 7:56'da Merkür, Başak burcunda geri hareketine başlıyor. Bu dönemde daha dikkatli ve pratik olman gerekecek. Merkür retrosu, iletişimde sorunlara, yanlış anlamalara ve gecikmelere neden olabilir. Ancak endişelenme, bu süreci başarıyla yönetebilirsin. İletişimde dikkatli ol. Sözcüklerini seçerken daha özenli ol, mesajlarını açık ve net bir şekilde ifade et. Yanlış anlaşılmaları önlemek için önemli konularda yazılı iletişimi tercih et. Planlarını gözden geçir. Bu dönem, var olan projeleri ve planları gözden geçirmek için harika bir fırsattır, bu fırsatı değerlendir. Detaylara odaklanarak eksiklikleri gidermeye çalış.

15 Ağustos saat 03:16’da Merkür, Aslan burcuna geçerek retro hareketine devam ediyor. Bu zaman diliminde, fikirlerin konusunda çok ısrarcı olabilirsin. Israrcı olduğun ya da başkasına inatla dayattığın düşüncelerinden vazgeçmek için doğru zaman. Baskıcı yaklaşım içinde bulunmamalısın ve dünyanın etrafında dönmediğini görmelisin.

19 Ağustos saat 21:25’de Kova burcunda 27 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Kova bazen kavramları zamanının çok ötesinde hayal eder, o yüzden tam olarak uygulanamazlar. Ama Yeni Ay sayesinde bu devrim niteliğindeki içgörüleri gerçek dünyaya taşıma şansına sahibiz. Sıradışı olaylara ve sürprizlere hazırlıklı ol!

22 Ağustos saat 17:55’de Güneş, Başak burcuna geçiyor. Organize olmanın, dikkat gerektiren aktivitelere bir adım önde başlamanın tam zamanı! Mükemmeliyet arayışından en iyi şekilde yararlanmak için ne yapabileceğini merak ediyor musun? Hemen keşfet ve içsel potansiyelini ortaya çıkar! Unutma, bu fırsatı kaçırma çünkü sen harika şeyler başarabilirsin!

29 Ağustos saat 00:14’de Merkür, Aslan burcunda ileri hareketine geçiyor. Bu enerjik ve karizmatik hareket ile sen de insanları kendine çekmeye devam edeceksin. Doğal liderlik özelliklerin sayesinde profesyonel anlamda da avantajlı olacaksın, çünkü insanlar seni doğuştan bir lider olarak görecek. Ayrıca bu sıcaklık ve karizma, arkadaş edinme becerilerini de kolaylaştırıyor. Başarılarının devam etmesi dileğiyle…

29 Ağustos saat 16:23’de Venüs, Terazi burcuna geçiyor. Artık ilişkilerini daha hafif, güzel ve sorunsuz bir şekilde yaşayabilirsin. Terazi burcu barışçıl bir yapıya sahiptir, bu yüzden uyumu korumak için kavga etmek yerine olayları sakin bir şekilde çözmeyi tercih eder. Bu dönemde özellikle zarif ve cazibeli olunur ve sorunları halının altına süpürme eğilimi daha fazladır. Küstah veya kaba davranışlar artık kabul edilemez hale gelir. Öyleyse bu süreçte ilişkilerinin tadını çıkar ve güzellik dolu anlara odaklan!

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber kendinize yeni nedenler bulmak isteyeceksiniz. Bu nedenler, sadece maddi açıdan ya da kariyer noktasında destek bulmak için değil hayatın keyfini çıkarabilmeniz için olacaktır. Kendinizi unuttuğunuzu düşünebilir, hatırlamak için yeni yollar arayabilirsiniz. Ziyaretler, tatiller, sevdiğiniz etkinlikler bu konuda size yardımcı olabilir. Özlediğiniz, ihmal ettiğiniz, ertelemek durumunda kaldığınız her şey için bir şansınızın olduğunu görebilirsiniz.

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BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber mantığınız, kalbiniz hayatınızı güzelleştirmek için işbirliğine gidebilir. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, imkanlarınızın farkına varıp bunları daha doğru değerlendireceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yaşam alanlarınız ve koşullarınız konusunda yeni fikirlere açık olmanız gerektiğini görebilirsiniz. Uzun vadeli seçimler ve sonuçlar ilginizi çekiyor. Bu yüzden bir değişimin öncesinde, bunun nasıl olması gerektiğine iyi karar vermelisiniz.

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İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 4 Ağustos'ta gerçekleşecek Aslan yeni ayı ikili ilişkilerinizin hayatınızdaki yeri ve önemini ortaya çıkarabilir. Küslükleri sonlandırmak, buna zemin hazırlayan konuları açık bir şekilde konuşmak ve çözmek isteyebilirsiniz. Bu yönde yapıcı bir adım attığınızı çevrenize göstererek onların da düşüncelerini olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Etki bırakmak konusunda önemli bir süreç olabilir. İşiniz, düşünceleriniz, becerileriniz konusunda yeni atılımlar yapabilirsiniz.

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YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber işinize ve hedeflerinize karşı olan tutumunuz güçlenebilir. Elle tutulur sonuçlar almak, hayatınızın yeni bir düzene eriştiğini görmek özgüveninizi yükseltecektir. Şans oklarının size dönük olduğu bu süreçte girişimleriniz ön plana çıkabilir. Kendinize değer verin, sizi mutlu eden konulara daha çok yer açın. Kişisel bakımınız, ihtiyaçlarınız, değerli hissettiren mekanlar gündeminizde yer bulabilir.

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ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 4 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay ile beraber sorunlara değil çözümlere odaklanmaya başlıyorsunuz. Emeklerinizin karşılığı, çevresel faktörler size bu konuda destek verecektir. Sabırlı, aklını kullanan bir tutumla yaşarken ne kadar doğru yaptığınızı görebilirsiniz. Şaşırabilir ve şaşırtabilirsiniz. Farklı insanların sizinle ilgili düşüncelerine verdiğiniz tepkilerle dikkatleri başarılarınıza, mutluluklarınıza çevirebilirsiniz. Sizi neyin harekete geçireceğini bulacağınız, bunun dışında kalan olumsuz durumlara ve düşüncelere fırsat tanımayacağınız bir süreçtesiniz.

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BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber kendinize ve hayatınıza dair yeni öğretiler geliştirebilirsiniz. Standartlar daha iyi yaşamanız için bir olanaktır ancak hırs bunu fark etmenize engeldir. Bu yüzden hırs yerine heyecana ihtiyacınız olacaktır. Bağımlılıklarınız, arkadaşlık ilişkileriniz konusunda bir elemeye gidebilirsiniz. Çevrenizden duyduklarınızı, olumsuzluklardan kurtulmak için kullandığınızda fevri çıkışların da önüne geçebilirsiniz. Kapılarınızı tamamen kapatmak yerine içeriye neyi dahil edeceğinizi seçeceksiniz.

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TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber sosyal hayatınızın size önemli getirileri olabilir. Arayışlarınızın olumlu karşılanması ve sonuçlanması, yeni insanlarla tanışmak, kendinizi ifade etmek adına heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir gündem katmak isteyebilirsiniz. Bu yönde emek vereceğiniz, bunu uzun soluklu hale getireceğiniz, insanlara da ilham olmasını sağlayacağınız hedefler koyabilirsiniz.

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AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber iş sürecinizi ve dolayısıyla yaşamınızı etkileyen durumlara karşı tepkileriniz değişebilir. Bu konuda daha seçici olacağınız bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerinizi, tutumlarınızı, beklentilerinizi düzene koyduğunuzda iş konusundaki aksaklıkların önüne geçebileceksiniz. Tarzınızda ciddi bir değişimin arefesindesiniz. Buna yakın olduğunuzu görmekle beraber ihtiyaç duyduğunuzu da fark edebileceksiniz.

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YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber deneyim kazanma, bunlara göre hareket etme noktasında yeni planlar yapabilirsiniz. Eğitici/öğretici faaliyetler gündeminizde yer bulabilir. İlgi alanlarınıza göre hareket edebileceğiniz gibi yeni alanlar, konular, sektörler de tercih sebebiniz olabilir. Çok yönlülüğünüzü ortaya koyabileceğiniz tutumlar sergilemeniz bu tercihleri daha kolay uygulanabilir hale getirebilir.

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OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcundaki yeni ay size ruhunuzu ve kalbinizi yoran konular hakkında çözümler, öneriler getirebilir. Manipülasyon, kıskançlık, parasal hususlar gibi konular yüzünden yıpranmış olmanızın karşılığını alabilirsiniz. Sorunları çözmenin, yerine yeni ve keyifli anılar koymanın fırsatlarını bulabilirsiniz. Fırsat ve kazanç açısından şanslı bir dönemdesiniz. Bunu iyi değerlendirmek için aklınızın ve fiziksel gücünüzün sınırlarını bilmek önemli olacaktır. Bu sizin ani kararlar almanızı, maddi olarak fazla açılmanızı önleyebilir.

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KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber duygusal ve sosyal açıdan yeni bir perde aralayabilirsiniz. Konuşmak ve dinlemek, daha derin bir iletişim eylemine dönüşebilir. Rahat olmak ve rahat hissettirmek sizin için önemli olacaktır. Baskı olmadan, olduğunuz gibi davranabileceğiniz, alanınıza ve isteklerinize saygı duyacak insanlar isteyebilirsiniz. Bu düşüncelerinizi paylaşabilir, ilişkilerinizdeki mesafeleri yeniden düzenleyebilirsiniz.

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BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 4 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ay size ekonomik ve mental açıdan yenilenmenin müjdesini verebilir. Yorulduğunuz, bu yüzden stres ya da sağlık sorunu yaşadığınız konularla ilgili iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Motivasyonu ve fiziksel zindeliği yeniden yakalayabileceksiniz. Stresten uzak durmak mümkün olmayabilir ama bunun sizi daha az etkilemesi için hedefinizi, isteklerinizi iyi bilmeniz ve bundan şaşmamanız önemlidir. Değişimin mümkün olduğu durumlarda şartları zorlamak yerine bu değişimin önünü açmalısınız.