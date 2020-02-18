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GeriEtkinlik Rehberi Agrippina, Met Opera’da
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Agrippina, Met Opera’da
Etkinlik Rehberi

Agrippina, Met Opera’da

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Agrippina, Met Opera’da

"New York Metropolitan Operası’nın şubat ayında CinemaPink’te yayınlanacak eseri 29 Şubat Cumartesi akşamı Agrippina. İmparator Neron'un annesi genç Agrippina'nın hayatını konu alan eser, saat 20.55’te misafirlerini bekliyor."

New York Metropolitan Operası, şubat ayında Akmerkez CinemaPink’te birbirinden önemli eserleri seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Şubat ayının son söterimi 29 Şubat akşamı sahnelenecek olan Agrippina.

Roma İmparatoru  Cladius'u imparatorluktan uzaklaştırarak  oğlu Neron'u imparator ilan etmek isteyen Agrippinna'nın komplosunu konu alan eser, saat 20.55’te sahnelenecek.

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