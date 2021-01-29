Ağız ve Diş Sağlığı Psikolojiyi Nasıl Etkiliyor?

Pandemi sürecinden dolayı insanların psikolojik olarak fazla etkilendiği şu dönemde ağız ve diş problemleri de psikolojiyi sarsarak insanları mutsuz ediyor. Ağız ve diş sağlığının kurulan ilişkilerde oldukça önemli bir yeri bulunuyor.

Özellikle dişlerimizdeki kötü görünüm gülümsememizi etkileyerek insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmamıza sebep oluyor ve yalnızlaşmamızı tetikliyor.

Pandemi döneminde sokağa çıkma korkusu, diş kliniklerinin tehlikeli olabileceği, nasılsa gülüşüm görünmüyor gibi sebep ve endişelerle diş hekimine gitmekte kararsız kalan ve gitmeyen bireylerin, yaşadıkları diş problemleri de eklenince daha olumsuz tablolar oluşuyor. Gerekli önlemler alındığı takdirde diş hekimi kontrollerinin aksamaması gerekiyor.

Tüm bunlarla birlikte fiziksel ve psikolojik sağlık bir bütündür. Her ikisi de birbirinden oldukça fazla etkileniyor ve ihmal edilmesi durumunda birtakım sağlık problemler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle düzenli aralıklarla muayene olunması gerekiyor.