Ağız Sağlığının Genel Sağlığa Etkileri

Ağız bakterileri kalbi etkiler mi?

Bazı araştırmalar, dişeti hastalığı olan kişilerin, sağlıklı diş etlerine sahip olanlara göre daha fazla kalp hastalığı olduğunu göstermektedir. Vücudunuzun genel sağlığına dikkat ettiğiniz gibi ağzınız sağlığınıza da dikkat etmeniz önemlidir.

Dişeti hastalığı ve diyabet

Diyabet, vücudun enfeksiyona karşı direncini azaltabilir. Yüksek kan şekeri, diş eti hastalığına yakalanma riskini artırır. Dahası, diş eti hastalığı kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmayı zorlaştırabilir. Kan şekeri seviyelerini olabildiğince normale yakın tutarak diş etlerinizi koruyun. Her yemekten sonra fırçalayın, diş ipi kullanın ve günlük antiseptik gargara ile durulayın. Yılda en az iki kez diş hekiminize görünün.

Kuru ağız diş çürümesine neden olur

Tükürük, dişleri ve diş etlerini çürüklere ve diş eti iltihabına neden olan bakterilerden korumaya yardımcı olur. Dolayısıyla sürekli kuru bir ağız, diş çürümesine ve diş eti hastalığına daha duyarlıdır. Eğer ağız kuruluğunuz varsa sakız çiğneyebilir veya eczaneden alacağınız yapay tükürük takviyelerini kullanabilirsiniz.

Stres ve diş sıkma

Stresli, endişeli veya depresyondaysanız, ağız sağlığı sorunları için daha yüksek risk altında olabilirsiniz. Stres altındaki insanlar, diş etlerine ve vücuda zarar veren yüksek düzeyde kortizol hormonu üretir. Stres ayrıca kötü ağız bakımına da yol açar; İnsanların % 50'den fazlası stresli olduklarında düzenli olarak dişlerini fırçalamıyor veya diş ipi kullanmıyor. Stresle ilgili diğer alışkanlıklar arasında sigara içmek, alkol almak, dişleri sıkmak ve gıcırdatmak (bruksizm ) bulunur.

Dişeti hastalığı ve erken doğum

Hamileyseniz ve diş eti hastalığınız varsa bu bebeğiniz için risk oluşturabilir. Kendinizi ve bebeğinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmek için kadın doğum uzmanınız ve diş hekiminizle konuşun.