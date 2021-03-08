Adidas “Hareket Sırası Bizde” Diyen Kadınların Yanında

Marka bu kampanyayla birlikte ilham veren sporcular ve fitness tutkunlarının videolarından oluşan “Move With Us fitness” serisini de Youtube üzerinden yayınlayarak tüm dünyada evlere konuk oluyor.

Yaşı, sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişi veya spor yeteneği ne olursa olsun sporun herkesçe yapılabilmesini sağlamak için sürekli bir arayış içinde olan adidas, tüm kadınları sporda daha fazla desteklemek için oluşturduğu “Hareket Sırası” Bizde kampanyasını hayata geçirdi.

Her anlarında kadınları özgür kılan performans ürünleri yaratarak desteklemek sözüyle yola çıkan adidas, Hareket Sırası Bizde mottosuyla kadınların spordak ihtiyaçlarını anlamayı önceliklendirdi. adidas bu dinleme sayesinde kadınların spor yaparken karşılaştıkları bazı engellere de ışık tutmuş oldu. Kadınlara spor yaparken nasıl hissetmek istediklerini sorduklarında birçoğunun hareket ederken kendilerini engelleyen ve hislerini etkileyen rahatsız edici giysiler giymek zorunda kaldıkları ortaya çıktı. Ürünler kampanyanın bir parçası olarak bu yıl boyunca yürütülen kapsamlı dinleme ve araştırmalardan elde edilen bu içgörülerle tasarlandı.

Formotion ile kadınlar spor yaparken daha özgür

adidas tasarımcıları ve mühendisleri de çalışmalarını bu toplulukların karşılaştığı boşlukları ortadan kaldıran performans kıyafetleri geliştirmek üzere yürüttüler. Kampanya, adidas’ın şimdiye kadarki en destekleyici spor koleksiyonu Formotion ile başlıyor. Formotion, tümüyle kadınlardan oluşan bir tasarım ekibi tarafından maksimum destek sunarken, hareket halindeki vücutla sorunsuz çalışması ve rahat bir uyum sağlaması için geliştirildi. Formotion koleksiyonu Nisan ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak, yıl içinde “Hareket Sırası Bizde” kampanyasını destekleyen farklı kadın koleksiyonları da tanıtılacak.

Move With Us fitness video serisi

Pandeminin başlangıcında evde egzersiz içeriği aramalarındaki ilk artışı takiben, adidas süreç devam ettikçe aramaların iki kat daha yüksek (+%94)* kaldığını gördü. Evde spor içeriğine yönelik sürekli artan talebe karşın eğitimcilerdeki katılım çeşitliliğinin eksikliğini gören adidas, bunun için de harekete geçti. Profesyonel sporcu ve eğitimli fitness’çılarından oluşan bir platform sunan adidas’ın yeni serisi, kadın izleyicilerinin kalplerini, zihinlerini ve bedenlerini sağlıklı tutmayı amaçlıyor.

Youtube.com/adidaswomen adresinde ücretsiz olarak sunulan seri, herkes için hareketi uygulanabilir kılıyor ve dünyanın her yerindeki kadınları, durumları ne olursa olsun getirdiği iyi yaşamın tadını çıkarmaya davet ediyor.

Seri, pozitif vücut yoga uzmanı, sağlık girişimcisi ve yazar Jessamyn Stanley ile Paralimpik madalyalı, dünya şampiyonu ve motivasyon konuşmacısı Denise Schindler’in egzersizleriyle başladı. Farklı sporculardan yeni videoların da ekeleneceği seride adidas’ın profesyonel sporcular ve günlük kullanım için hazırladığı en kapsamlı koleksiyonu Formotion ürünleri teste tabi tutulacak.

*Kaynak: Google Trendler