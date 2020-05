Adidas Evde Maratona Davet Ediyor

Koşunun ve koşucuların her zaman yanında olan adidas, ertelenen ya da yapılamayan yarışlar, etkinlikler ve maratonları eve taşıyan bu projenin de en büyük destekçisi. Koşucuların evlerindeki maratonda atacakları her adım adidas Running by Runtastic tarafından kaydedilecek ve kilometreler koşu uygulaması içerisinde birikecek.

10KM yürüyüşten 270KM İstanbul koşusuna

“Evde Koşu” ile koşuculara seçebilecekleri 3 haftalık hedef ve 1 adet de 45 günlük hedef sunuluyor. İsteyenler haftada 42KM ile Evde Maraton hedefini, isteyenler haftada 21KM ile Evde Yarı Maraton hedefini isteyenler ve isteyenler de Ramazan’a özel önerdiğimiz haftada 10KM ile Ramazan Yürüyüşlerini seçebiliyorlar. “Uzun hedef istiyorum” diyenler ise İstanbul’u bir ucundan diğer ucuna koşarmışçasına sunulan 270KM’lik “İstanbulu Kosuyorum” hedefini tercih edebiliyorlar.

Adidas Running by Runtastic uygulamasını indirerek kolayca katılmak mümkün. Hedefini tamamlayan koşucular site üzerinden kayıtlı yarış datalarını girerek e-sertifikalarını indirebiliyor ve koşu hedefini tamamlayan koşuculara kayıtlı e-posta adreslerine adidas’ın sunduğu indirim kodu gönderimi yapılıyor.

adidas’ın koşu performansını takip etmek amacıyla geliştirdiği adidas Running by Runtastic, antrenman geçmişi, koşu istatistikleri, sesli koç gibi özellikleri ve kişinin koşu gelişimini sağlayan aktiviteleriyle dünyanın önde gelen koşu uygulamalarından.