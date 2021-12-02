Adetliyken Saç Boyanır Mı, Nelere Dikkat Edilmeli?

Adetliyken (reglken saç boyatılır mı, boyatılırsa ne olur, hangi renk saçlar boyatılabilir sorularının yanıtlarını Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato açıkladı...

Adetliyken saç boyanır mı, boyatılırsa ne olur?

Regl dönemi kadında hormon dengelerinin değiştiği, düzensizleştiği, vücut ısısının ve vücudun kimyasallara karşı verdiği tepkinin değiştiği bir dönemdir. Saç boyatıldığında, boya diğer zamanlardaki kadar iyi tutmayabilmekte ve hatta kuaförde çektirilen fön bile regl döneminde 1-2 saat içinde bozulabilmektedir. Özellikle hormon dengelerindeki değişimler boyanın istenen etkiyi göstermesini engelleyebilmektedir. Daha çok saçını sarı, kızıl, platin gibi açık renklere boyatan kadınlar, regl döneminde elde ettikleri saç renginden memnun kalmazlar. Boya tam olarak tutmadığı için beyazları kapatmak, istenen renk tonunu tutturmak mümkün olmamaktadır. Anlaşıldığı üzere bu dönemde saç boyatmanın sağlıksal anlamda bir zararı olmamaktadır. Sadece hormonal dengesizlikler nedeniyle istenilen sonuç elde edilememektedir.

Adet döneminde saç boyanırken nelere dikkat edilmeli?