Adetliyken Saç Boyanır Mı, Nelere Dikkat Edilmeli?
"Halk arasında sıklıkla duyduğumuz söylemlerden olan "Adetliyken (reglken) saç boyatılmaz", tüm zamanların en çok araştırılan konularından biridir. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor, adetliyken saç boyatılır mı, boyatılırsa ne olur? Nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilenler..."
Adetliyken (reglken saç boyatılır mı, boyatılırsa ne olur, hangi renk saçlar boyatılabilir sorularının yanıtlarını Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato açıkladı...
Adetliyken saç boyanır mı, boyatılırsa ne olur?
Regl dönemi kadında hormon dengelerinin değiştiği, düzensizleştiği, vücut ısısının ve vücudun kimyasallara karşı verdiği tepkinin değiştiği bir dönemdir. Saç boyatıldığında, boya diğer zamanlardaki kadar iyi tutmayabilmekte ve hatta kuaförde çektirilen fön bile regl döneminde 1-2 saat içinde bozulabilmektedir. Özellikle hormon dengelerindeki değişimler boyanın istenen etkiyi göstermesini engelleyebilmektedir. Daha çok saçını sarı, kızıl, platin gibi açık renklere boyatan kadınlar, regl döneminde elde ettikleri saç renginden memnun kalmazlar. Boya tam olarak tutmadığı için beyazları kapatmak, istenen renk tonunu tutturmak mümkün olmamaktadır. Anlaşıldığı üzere bu dönemde saç boyatmanın sağlıksal anlamda bir zararı olmamaktadır. Sadece hormonal dengesizlikler nedeniyle istenilen sonuç elde edilememektedir.
Adet döneminde saç boyanırken nelere dikkat edilmeli?
- Adet döneminde, saçınız temizse yaptığınız boya işlemi saç derisinde kaşıntı ve yanma hissinin oluşmasına neden olabilir.
- Saçınız adet döneminde boyandığında, boya tutmuş bile olsa kısa süre içerisinde aktığını görme ihtimaliniz oldukça yüksek olabilir.
- Saç rengini tamamen değiştirmek istiyorsanız bunu adet döneminde yapmamanız yararınıza olabilir. Özellikli vücudunuzun fazla ısınması saç renginizde kızıllanmalara dolayısıyla da istediğiniz renk tonunun tutmasına engel olabilir.
- Saçında beyazı olan kişiler adet dönemlerinde saç boyası yaptırmamaya özen göstermelidirler. Aksi halde yapılan boyada sorun yaşamanız muhtemel bir durumdur. Ne kadar boya yaparsanız yapın ya beyazlar kapanmayabilir ya da kolayca boya akıp gidebilir.
- Bu dönemde koyu tonlu boyalar yapmamaya özen göstermelisiniz. Ancak açık sarı, platin sarısı gibi renkleri adet dönemlerinde yaptırabilir. Çünkü, bu dönemlerde vücut ısısı da yüksek olduğundan saç renginizin açılmasına yardımcı olacaktır.