Adetliyken Saç Boyanır Mı? Adetliyken Boyatılabilen Renk Tonları

Adet dönemiyle ilgili bazı doğru bilinen yanlışlar söz konusudur. Adetliyken saç boyanır mı konusu da en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Kadınlardaki hormonal değişikliklerden kaynaklanan bu hassasiyet saç boyamaya da etki ediyor mu merak konusu. Adetliyken saç boyanır mı? Adetliyken boyanan saç tutar mı? Detaylar haberimizde…

Adetliyken saç boyanır mı?

Regl dönemi kadında hormon dengelerinin değiştiği, düzensizleştiği, vücut ısısının ve vücudun kimyasallara karşı verdiği tepkinin değiştiği bir dönemdir. Saç boyatıldığında, boya diğer zamanlardaki kadar iyi tutmayabilmekte ve hatta kuaförde çektirilen fön bile regl döneminde 1-2 saat içinde bozulabilmektedir. Özellikle hormon dengelerindeki değişimler boyanın istenen etkiyi göstermesini engelleyebilmektedir.

Adetliyken boyanan saç tutar mı?

Saçını kızıl gibi güçlü renk tonlarına boyatan kadınlar için, regl döneminde elde ettikleri saç rengi istenildiği gibi olmayabilir. Boya tam olarak tutmadığından beyazları kapatmak, istenen renk tonunu tutturmak zordur.

Sonuç olarak bu dönemde saç boyatmanın sağlığa bir zararı olmamasıyla birlikte hormonal dengesizlikler nedeniyle istenilen sonuç elde edilememektedir.

Adet döneminde hangi renkler boyatılmalı, hangi renklerden kaçınılmalı?

Adet döneminde saç rengini tamamen değiştirmek mantıklı bir seçin olmayabilir. Adet döneminde vücudun fazla ısınması saç renginde farklılıklara neden olabilir ve istediğiniz renge ulaşmanızı zorlaştırır. Bunun yanında adetliyken koyu ve kahverengi tonlardaki saç boyalarını seçmeye özen gösterin. Ayrıca açık sarı, platin sarısı gibi renkleri adet dönemlerinde yaptırabilirsiniz. Çünkü adetliyken vücut ısısı da yüksek olduğundan bu durum saç renginizin açılmasına yardımcı olur.