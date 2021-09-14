Adetliyken (Regl iken) Aşı Olunur Mu? Covid-19 Aşı Sonrası Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Covid-19 aşı uygulaması hızla devam ederken aş ile ilgili pek çok konu merak ediliyor. "Adetliyken (Regl iken) covid aşısı olunur mu" sorusu da araştırılan konulardan biri. Aşı sırası gelen kadınlar adetliyken covid aşısı olmanın etkilerini merak ediyor. İşte uzmanından aşı ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları…

Adetliyken (Regl iken) aşı olunur mu?

Adetliyken aşı olma konusunda tereddüt yaşayan kadınlar, covid aşısının bu özel dönemde vücuda herhangi bir etkisinin olup olmadığını merak ediyorlar. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hande İkitimur konuyla ilgili, “Regl döneminde aşı olunabilir. Eğer kişiler başka bir nedenle antibiyotik ya da ilaç kullanıyorsa, doktorunun onayı ile de aşı olabilirler. Bu gibi durumlar aşı olmaya engel değildir” açıklamasında bulundu.

Aşı sonrası yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

BioNTech aşısının alerji tetikleyen bir yapısı olduğunu hepimiz biliyoruz, eğer kişinin alerjik bir durumu varsa doktora danışması gerekmektedir. Doktora ulaşılamayan durumlarda ise aile hekimi yerine hastanelerde aşı yaptırılması önerilmektedir. Hastanede aşı olunduğu takdirde, acilin çok yakın olması sebebiyle çok erken vakitte müdahale edebilme şansı bulunur.

Tüm bunlara ek olarak, alerjisi olan kişiler aşıdan sonra yarım saat kadar hastane çevresinde beklerlerse herhangi bir reaksiyonda hemen acile başvurabilirler, çünkü akut alerjiler yarım saat içinde kendilerini göstermektedirler. Aşılar genellikle 2 doz olması sebebiyle, ilk aşıda alerjik reaksiyon yaşandıysa o zaman alerji uzmanına mutlaka danışmalı ve ikinci aşı doktorunuzun tetkikleri sonrası olunmalıdır. Ancak yine de mutlaka aşı olunmalıdır.

Aşıdan sonra oluşabilecek hangi durumlarda hastaneye başvurulmalıdır?

BioNTech aşısı sonrası ilk 48 saat içinde grip veya nezle geçirme gibi semptomlar görülebilmektedir. Bu semptomlar yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve bazen ateşlenme olarak sıralanabilir. Ateş 38-39 derecelere yükselebiliyor ancak ateş düşürücüler ile hafifletilebiliyor. Tüm COVID-19 benzeri dediğimiz semptomlar 48 saat sonra kayboluyor. Dolayısıyla 24 – 48 saatlik süreyi, bu semptomların görebileceğiniz ihtimalini de bilerek geçirmeniz gerekmektedir.

Bol sıvı alınarak ve dinlenerek bu süreyi geçirmekte fayda var. Ancak 48 saat sonrasında semptomlarınız geçmediyse ve daha da arttıysa o zaman bir doktora başvurulmalıdır. Aşı olunduğu sırada altta yatan bir hastalık var mıydı araştırmamız gerekir.