Adetliyken (Regl Döneminde) Hamile Kalınır Mı?

Adet kanaması kadın rahmi içerisindeki bir dokunun kanayarak dökülmesidir. Bu doku hamilelik sırasında bebeğin yapıştığı ve beslenmesi için lazım şartları sağlayan özel bir yapıdır. İşte bu doku hamilelik oluşmadığı her ay bir dahaki yumurtlamaya tekrardan hazırlanması için üstteki tabakasını kanayarak döker ve alttan yeni doku oluşmaya başlar.

Adetliyken cinsel ilişkiye girilir mi?

Adetliyken ilişki kurulması hijyen açısından uygun görülmezken, bu esnada ilişki kurulursa kısır olunacağı gibi inanışların bir kanıtı bulunmamaktadır. Bu durumda adetliyken hamile kalınır mı sorusu akıllara gelmektedir. İşte yanıtı…

Adetliyken (adet döneminde) hamile kalınır mı?

Adet kanaması başladıktan 1-2 gün sonra hamile kalma olasılığı neredeyse sıfırdır. Ancak, kanaması devam etmesine rağmen, adet döneminin sonlarına doğru korumasız cinsel ilişkiye girilirse hamile kalma olasılığı doğabilir.

Bu durumda adet döneminde girilen korumasız cinsel ilişkinin gebelikten tamamen koruduğuna dair net bir tıbbi bilgi yok. Nadir karşılaşılan bir durum da olsa, adetliyken girilen cinsel ilişki ile hamile kalınabilir.