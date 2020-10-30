Adet Yorgunluğuyla Savaşmak İçin Yemeniz Gereken Yiyecekler

Regl döneminde kadınlar daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle olabildiğince dinlenmek için kendinize zaman ayırmayı unutmamalısınız.

Öte yandan regl dönemi yaklaştığında, serotonin seviyeleri düşer ve bu da enerjinizi düşürebilir. Bu noktada bazı besinler devreye girebilir ve size ihtiyacınız olan enerjiyi verir.

Regl döneminde yemeniz gereken besinler

Folat bakımından zengin olan pancar regl dönemi için harika bir besindir. Pancarın yanı sıra fasulye, mercimek ve bezelye demir kaynağı sağlar ve bu da PMS semptomları riskini azaltmaya yardımcı olur.

Fasulye ve bezelye ayrıca kan şekeri ve insülin seviyelerini düzenleyen lifle doludur. Sağlık tarafından belirtildiği gibi gün boyunca sabit bir enerji durumunu korumaya da destek verir.

Adet dönemde gelince, şeker, süt ürünleri ve alkolden uzak durmak ağrılı semptomları ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Ancak bitter çikolata gibi bazı tatlılar tam tersi etkiye sahiptir. Bitter çikolatadaki yüksek antioksidan seviyeleri kan basıncını düşürürken aynı zamanda dolaşımı da arttırıyor ve kan damarlarının gevşemesine yardımcı oluyor.

Daha da iyisi, düzenli olarak doğru miktarda bitter çikolata yemek, yorgunluğa neden olabilecek stres hormonu seviyelerini düşürmeye de fayda sağlıyor.

Sisteminizin enerjik kalmasına yardımcı olmak için B12 vitamini alımınızı da artırabilirsiniz. Hindi, tavuk ve sığır eti gibi yağsız etler, regl döneminiz boyunca gün boyunca uyanık kalmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olur.

Size enerji verecek bir diğer besin ise yumurtadır. Regl döneminde beslenmenize yumurtayı dahil etmeyi ihmal etmeyin.