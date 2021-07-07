Adet sancısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Adet sancısı neden olur? Evde şiddetli adet ağrısına en hızlı geçiren doğal yollar ve bitkisel çözümler

Adet sancısı çoğu zaman katlanılamaz derecede ağrı hissi uyandırabilmektedir. Kadınların her ay karşılaştığı bu duruma çözüm olacak bazı yöntemler bulunmaktadır. Peki, adet sancısı nasıl geçer ve adet sancısına ne iyi gelir? İşte, adet sancısına iyi gelecek 6 farklı yöntem...

Regl ya da adet olarak adlandırılan perdiyodik dönem, kadın vücudu için çok normal bir dönem olsa da yaşanan ağrılar bu süreci deyim yerindeyse kabusa dönüştürür. Kimileri bu ağırları hafif atlatırken, kimilerinin sancıları ise çok şiddetli olur. Evde uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle adet sancılarınızı hafifletebilirsiniz.



Adet sancısına ne iyi gelir? Evde şiddetli adet ağrısını en hızlı geçiren doğal yollar ve bitkisel çözümler



Adet dönemlerinde meydana gelen ağrıların ve bazı şikayetlerin hafifletilmesi için bazı gıdalardan faydalanılabilir. Bunlar:

Yulaf: Magnezyum içeriği, E vitamini, B grubu vitaminleri ve çinkodan zengin yapısıyla adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur.





Magnezyum içeriği, E vitamini, B grubu vitaminleri ve çinkodan zengin yapısıyla adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur. Zerdeçal: İçeriğindeki sarı renkli aktif bileşik curcumin, ağrı kesici ve antienflamatuar özellik gösterir. Adet ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Zerdeçalın faydalı özelliklerinden yaralanmak için karabiberle birlikte tüketilmesi önerilir.





İçeriğindeki sarı renkli aktif bileşik curcumin, ağrı kesici ve antienflamatuar özellik gösterir. Adet ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Zerdeçalın faydalı özelliklerinden yaralanmak için karabiberle birlikte tüketilmesi önerilir. Yağlı tohumlar: Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar önemli yağ asitleri, E, B vitaminleri ve magnezyum içerir. Ağrıların hafiflemesine yardımcı olurlar.





Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar önemli yağ asitleri, E, B vitaminleri ve magnezyum içerir. Ağrıların hafiflemesine yardımcı olurlar. Muz: Potasyum kaynağı ve B6 vitamini zengini olan muz, sıvı dengesinin sağlanması ve krampların önlenmesine yardımcı olur. Stresi ve gerginliği azaltır, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Diğer meyvelere oranla yüksek glisemik indeskli bir meyve olduğundan adet dönemlerinde tatlı krizlerini gidermeye yardımcı olur. Toz tarçınla birlikte tatlı alternatifi olarak tüketilebilir.





Potasyum kaynağı ve B6 vitamini zengini olan muz, sıvı dengesinin sağlanması ve krampların önlenmesine yardımcı olur. Stresi ve gerginliği azaltır, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Diğer meyvelere oranla yüksek glisemik indeskli bir meyve olduğundan adet dönemlerinde tatlı krizlerini gidermeye yardımcı olur. Toz tarçınla birlikte tatlı alternatifi olarak tüketilebilir. Papatya çayı (Mayıs papatyası): Papatya çayı adet döneminde görülebilen sinirsel gerginlikleri yatıştırır, kasları gevşetir, şişkinlik ve gaz şikâyetlerini gidermeye yardımcı olur. Spazm çözücü etkisiyle adet sancılarına faydalıdır.





Papatya çayı adet döneminde görülebilen sinirsel gerginlikleri yatıştırır, kasları gevşetir, şişkinlik ve gaz şikâyetlerini gidermeye yardımcı olur. Spazm çözücü etkisiyle adet sancılarına faydalıdır. Rezene çayı: Gaz giderici ve antienflamatuar özelliğiyle adet sancılarını gidermede etkilidir.





Gaz giderici ve antienflamatuar özelliğiyle adet sancılarını gidermede etkilidir. Zencefil: Adet döneminde içilen sıcak bir zencefil çayı üşüme hissini azaltır; gaz, şişkinlik ve mide bulantılarına iyi gelir. Zencefil, adet sancılarını iyileştirmek için de kullanılır.





Adet döneminde içilen sıcak bir zencefil çayı üşüme hissini azaltır; gaz, şişkinlik ve mide bulantılarına iyi gelir. Zencefil, adet sancılarını iyileştirmek için de kullanılır. Kalsiyumdan zengin besinler: Süt ve süt ürünleri, balık, tahin, pekmez, kuru meyveler, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum bakımından zengindir. Adet dönemi ve öncesi kalsiyum açısından zengin beslenmek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.





Süt ve süt ürünleri, balık, tahin, pekmez, kuru meyveler, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum bakımından zengindir. Adet dönemi ve öncesi kalsiyum açısından zengin beslenmek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Balık: Bol miktarda omega-3 içeren yağlı balıklar, krampları azaltmaya yardımcı olur.





Bol miktarda omega-3 içeren yağlı balıklar, krampları azaltmaya yardımcı olur. Maydanoz: Maydanoz ödem atıcı özelliği ile adet döneminde görülen şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur. İçerdiği ‘apiol’ adlı madde ile adet ağrılarının azaltılmasında faydalıdır.

Adet sancısı nasıl geçer?

Sıcak su torbası

Reg döneminde ağrıları geçirmek için akla gelen ilk yöntem sıcak su torbasıdır. Bu, ağrıları geçirmenin en yaygın şeklidir. İşe yarıyor mu? Kesinlikle! Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise sıcak su torbanızı direk cildinizin üzerine koymamak olmalı.

Ilık duş

Ilık duş almak da tıpkı sıcak su torbası gibi kasları gevşettiği için ağrıları hafifletir ve rahatlama sağlar.

HER DÖRT KADINDAN BİRİ BU SORUNU YAŞIYOR!

Su içmek

Regl döneminde vücut susuz kalabiliyor. Bu dönemde oluşan şişlik, susuz kalmayla birlikte iyice artabiliyor. Adet döneminde bolca tüketeceğiniz su ile vücudunuzu rahatlatabilirsiniz.

Zencefil tüketmek

Zencefil, doğal bir ağrı kesici olarak biliniyor. Adet döneminde içinde zencefil olan gıdaları tüketmek ya da zencefilli çay içmek size iyi gelecektir.

Spor yapmak

Çok yüklenmeden germe ve esneme hareketleri, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler ağrılarınıza iyi gelir.

Dinlenmek

Ağrınızın başlayacağını hissettiğiniz anda uzanın ve hafif bir ağrı kesici alın. İlacı ilk aşamada almak, ağrıların şiddetlenmesini önleyecektir. Eğer ilaç kullanmaya karşıysanız yeşillik tüketin. Yeşil bitkiler de ağrılarınızın azalmasına yardımcı olur.



Adet sancısı ve mide bulantısına ne iyi gelir?



Adet sancısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Mide bulantısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Adet sancısına iyi gelen hareket ve egzersizler



Düzenli egzersizler yaşam boyunca ihtiyaç olan bir şey. Regl dönemlerindeki ağrılarla baş etmede de yardımcı olurlar. Açık havada yürüyüş, bisiklete binmek, yüzmek, yoga tercih edilebilir.



Adet sancısı neden olur?



Adet sancısının nedeni rahimde ağrıya ve kasılmaya yol açan prostaglandin adı verilen bir maddenin yapımının artmasıdır. Bu madde sadece düzenli adet gören kadınlarda artar ve ağrılı adetten sorumludur. Adet düzensiz olursa bu madde rahimde birikmez dolayısıyla ağrı da olmaz. Ağrı genellikle adet kanaması başlamadan 1-2 gün önce ortaya çıkar, adetin birinci gününde belirginleşir ve genellikle 2. veya 3. günde azalır. Ağrı karnın alt kısmında aralıklı gelen kramp şeklindedir. Ayrıca bazı tıbbi durumlar nedeniyle de adet sancısı hissedilebilir.

KASIKTAKİ ŞİDDETLİ AĞRILARA DİKKAT!



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.