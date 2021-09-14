Ergenlik döneminden itibaren başlayan adet kanamaları her ay düzenli olarak 28-30 günde bir devam eder. Ancak pek çok nedenle bu periyodlarda aksamalar meydana gelebilir. Bu nedenle birkaç günlük ufak tefek gecikmeler önemli değildir. Bunun yanında beklenen adet gününün üzerinden en az bir hafta geçmişse mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Peki, adet gecikmesi neden olur? İşte, adet düzensizliğinin en belirgin nedenleri yazımızda!

Adet gecikmesi neden olur?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nermin Köşüş adet gecikmesinin nedenini şu şekilde açıklıyor;

Adet dönemi birçok sebepten dolayı gecikebilir. Bunların en başında geleni ve en bilineni gebelik durumudur. Gebelik durumu aslında bir adet gecikmesi sayılmaz, gebelik olduktan sonra artık doğuma kadar adet görülmez. Bu yüzden gebelik şüphesi olanların adet gecikmesi halinde ilk yapması gereken test gebelik testidir. Öte yandan stres, yoğun egzersiz, kronik hastalıklar, yumurtlama bozuklukları, hormon bozuklukları (polikistik over sendromu gibi), ilaçlar, bitkisel tedaviler, hızlı kilo değişiklikleri, yaşlanma ve menopoza yaklaşma gibi pek çok nedenden kaynaklanan adet gecikmeleri olabilir.

Adet gecikmesine iyi gelen bitkisel yöntemler

Dereotu, maydanoz, soğan, biberiye çayı, civanperçemi çayı, adaçayı, zencefil çayı, kantaron çayı, kekik çayı gibi bitkiler adet gecikmelerinde kullanılmaktadır. Ancak bu tip uygulamaların hem etkileri belirsizdir hem de suni bir kanama sağlayarak gerçek hastalığı maskelemekte, erkenden fark edilmesini engellemektedir. Bu tip tedaviler uygun olmayan şekilde ve uygun olmayan hastalar tarafından kullanıldığında tedavisi güç olumsuz yan etkilere de neden olmaktadır. Bu nedenle sınırlı sayıda jinekolojik problem dışında tedavi amaçlı kullanılmaları önerilmez.

Adet düzensizliğinin nedenleri nelerdir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alper Gümüşalan, ise adet düzensizliğinin en belirgin nedenlerini şöyle sıralıyor;

Polikistik over sendromu

Adet düzensizliğinin en sık rastlanan nedenlerindendir. Yüzde tüylenmeye, obezite ve akneye de yol açar. Bu sendrom, hormon seviyelerini etkilediğinden ve ovülasyonu engellemesinden dolayı da düzensiz adet görmeye sebep olur. Gebeliğin oluşmasını geciktirebilir veya engelleyebilir.

Hızlı veya aşırı kilo alıp vermek

Aşırı kilo almış ya da vermiş kadınlarda bu problem görülebilir. Adet düzensizliği ayrıca anoreksi ve bulimia gibi yeme bozukluğu olan kadınlarda da sık rastlanan bir durumdur. Çok fazla egzersiz yapan kadınlarda da düzensizlik olabilir.

Aşırı stres

Günlük yaşantımızda bizi etkileyen ağır stresse yol açan olaylar düzensiz adet görmeye neden olabilir. Ayrıca, kemoterapi, radyoterapi gibi kanser tedavileri de erken menopoza sebep olabilir ve adet görmeyi geçici veya kalıcı olarak engelleyebilir.

Asherman sendromu

Uygun teknik ve yeterli tecrübe ile yapılmayan kürtajlar, rahim iç tabakasında hasara yol açabilir, bu durum da bazı kadınlarda adet düzensizliğine neden olurken bazılarında da çok hafif adet görülmesine sebep olur.