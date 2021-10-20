Adem otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Adem otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Toprağın altında gelişim gösteren ve büyüyen bir bitki olması ile beraber, özellikle faydaları üzerinden adem otu ön plana çıkmaktadır. Tabii bu otun nasıl kullanılması gerektiği ve nereden temin edileceği merak edilen konular içerisinde geliyor.

Adem Otu Nedir?

Adem otu çok nadir bulunan bitki türleri içerisinde yer almaktadır. Özellikle 2 metre kadar toprağın altında yetişir ve içi kremli bir yapısı bulunur. Yıllık bir bitki türü olması ile beraber, aynı zamanda birçok değişik amaç altında fayda üzerinden değerlendirilmektedir.

Adem Otu ne İşe Yarar?

Özellikle fiziki olarak yaşanabilen rahatsızlıklar adına adem otu oldukça etkilidir. Bunlar içinde bel fıtığı ve boyun fıtığı olmak üzere birçok farklı sorun öne çıkıyor. Aynı zamanda şeker hastalığı ve pankreas üzerinden denge açısından da önemli bir yere sahiptir.

Adem Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Adem otu özellikle Kıbrıs yöresinde yaygın olarak bulunan bir bitki türüdür. Aynı zamanda Türkiye'de Akdeniz bölgesindeki kıyı alanlarda da bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak çok nadir bir bitki olduğu için özel olarak elde edilir. Odunsu bir görüntüye sahip olması ile beraber, toprağın 1 ya da 2 metre altında yer alır.

Adem Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Adem otu daha çok kurak ve sıcak alanları seven bitki türü olarak ön plana çıkıyor. Bu sebepten dolayı Türkiye'nin güney kısımları ile beraber Kıbrıs bölgesinde sıkça karşılaşılır. Özellikle boş sahalar ile ekilmemiş tarlalarda yetiştirilen bir bitki olduğunu da eklemek mümkün. Daha çok Akdeniz ülkelerinde yetişirken, ülkemizde Antalya'da yetiştirilen bir bitkidir.

Adem Otu Nasıl Kullanılır? Adem Otunun Kullanımı

Adem otunun iç kısmı kremsi bir görüntü üzerinden ele alınır. Bu doğrultuda iç kısmındaki krem sürme yoluyla değerlendirilir. Hem haricen hem de dahilen kullanım özelliğine sahiptir. Burada unutulmaması gereken adam otu ile karıştırılmamasıdır. Herhangi bir şekilde karbon dioksit içermeyen tamamen doğal bir krem etkisi yaratmaktadır.

Adem Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Özellikle fiziki açıdan ortaya çıkan acı, ağrı ve hastalık için adem otu önemli bir yere sahiptir.

- Bel fıtığı için kullanılır.

- Boyun fıtığı için kullanılabilir.

- Eklem içi kireçlenmeleri

- Kas ve adale kasılmaları

- Mide ülseri tedavi edici etki

- Şeker hastalığına karşı dengeleyici etki

- Pankreas düzenleyici

- Menüsküs incelme ve burkulma sorunları

Yukarıda yer alan bütün farklı vakalar için krem şeklinde sürülmesi ile beraber Adem otunu değerlendirmek mümkün.

Adem Otunun Zararları Var mıdır?

Genel olarak ele alındığında adem otu doğal bir kaynak olduğu için herhangi bir zararı yoktur ve yan etkisi pek fazla bulunmaz. Ancak ilgili bölgeye aşırı oranda sürüldüğü vakit bazı alerjik sorunlar ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda alerji problemi olanlar da yine kullanırken dikkat etmelidir.

Adem Otu Nerede Satılır?

Adem otunun özellikle aktarlardan temin etmek mümkün olabilir. Aynı zamanda internet üzerinden farklı siteler ve sosyal medya vasıtasıyla, özel satışları yapılmaktadır. Diğer yandan semt pazarları ya da doğal alanları üzerinden de elde edilebileceğini söylemek mümkün.