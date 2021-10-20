Adam otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Adam otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Çiçek açan bir bitki olma özelliği ile beraber, adam otu daha çok faydaları üzerinden dikkat çekmektedir. Farklı kullanım seçenekleri ile beraber, amaca uygun olarak değerlendirilebilecek doğal bitki kaynakları içerisinde geliyor.

Adam Otu Nedir?

Patlıcangiller familyasına ait olan adam otu, mandragora cinsini oluşturmaktadır. Ayrıca sarı ya da mavimsi ve mor renkleri üzerinden etkileyici ve hoş çiçeklere sahiptir. Kazık köklü ve rozet yapraklı yapısı ile beraber çok yıllık otsu bir bitki olarak öne çıkıyor. Genel olarak kökleri insana benzediğinden dolayı adam otu ismini almış ot türleri içerisinde gelmektedir.

Adam Otu Ne İşe Yarar?

Birçok farklı hastalık için mücadele konusunda günümüzde adam otu yaygın şekilde değerlendiriliyor. Aynı zamanda bu bitkinin ağrı kesici özelliği bulunmaktadır. Diğer yandan cinsel gücü arttırıcı afrodizyak etkisi olduğu biliniyor. Bağışıklık sistemi ve vücut direnci üzerine de önemli etkileri bulunuyor.

Adam Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Adamotu daha çok Akdeniz ülkelerinde yetişen bir bitki türüdür. Ülkemiz üzerinden bakıldığı zaman ise Antalya ve çevresinde yetiştiğini söylemek mümkün. Genelde ekilmemiş olan tarlalar ile beraber boş sahalarda yetişmektedir. Tabii Ege Bölgesi ile beraber Güneydoğu Bölgesinde de yetişen bir bitki türüdür.

Adam Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Akdeniz ülkelerini sevdiği için adam otu daha çok sıcak ve kurak alanlarda yetişmektedir. Aynı zamanda sulak alanlara yakın kıyı bölgelerde yetiştiğini de söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı sıcağa karşı dirençli ve güçlü bitki türleri içerisinde geliyor. Birçok farklı faydası ile beraber uygun ortam koşulları altında adam otunu bireysel olarak yetiştirmek de mümkün.

Adam Otu Nasıl Kullanılır? Adam Otunun Kullanımı

Adam otu genel olarak farklı yöntemler üzerinden kullanılan bitki türleri içerisinde geliyor. Ancak özellikle ezilmek suretiyle bal ile karıştırıldığı vakit daha güçlü bir etki yarattığını söylemek mümkün. Aynı zamanda çay üzerinden tüketilir ve farklı malzemelerin karışması ile değerlendirilebilir.

Adam Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Bu özel ot türü adına en çok merak edilen konular içerisinde faydaları geliyor. Zira pek çok kişi adam otunu ne kadar lezzetli bir ot olsa bile faydaları üzerinden değerlendirmektedir.

- Ağrı kesici bir etkisi bulunur.

- Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü arttırıcıdır.

- Halsizlik problemleri ne iyi gelir.

- Vücut direncini arttırır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Vücudun değişik noktalarında oluşan bazı ağrı ve acılar için etkilidir.

Yukarıda verilen faydaları ile beraber düzenli ve dengeli bir şekilde adam otundan yararlanmak mümkün.

Adam Otunun Zararları Var mıdır?

Adamotu aslına bakılırsa içerdiği bazı maddeler ile zehirli bir yapıya sahiptir. Bu sebepten dolayı baş dönmesi ya da sarhoşluk gibi bazı etkiler yaratabilir. Aynı zamanda kızarma, ağızda kuruluk ve huzursuzlanma ile halüsinasyon gibi sorunlar mevcut olabilir. Bu sebepten dolayı dengeli bir şekilde adam otunu tüketmek önemlidir. Aynı zamanda dikkatli bir şekilde ve titizlikle temizlemek çok önemlidir.

Adam Otu Nerede Satılır?

Adam otu Türkiye'nin birçok farklı şehrinde aktarlar üzerinden elde edilebilir. Aynı zamanda semt pazarları ya da internet siteleri vasıtasıyla da elde etmek mümkündür.