Her zaman olduğu gibi bu dönemde de sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermeli günlük beslenmemizde tüm besin gruplarına yer vermeliyiz. Vücudumuzun savunma askerleri yani bağırsaklarımız, bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinlerimizin içinde probiyotiklerimiz var. Yoğurt,ayran,peynir,sirke ve turşu zengin probiyotik kaynaklarıdır. Soğangiller içerdikleri sülfürlü bileşikler sayesinde başlı başına birer antioksidanlar. Bu grubun içinde pırasa ve sarımsakta yer alır. Pırasa içermiş olduğu allisin isimli madde ile hem antiviral hem de antibakteriyal etki gösterir. Soğan ve sarımsağın tazesini de kurusunu da tüketmeliyiz. Pırasayı ise haftada 1-2 kez tüketmek yeterli gelecektir"dedi.

"C vitamini tüketimine özen gösterilmeli"



Hastalanmamızı engelleyen kuşburnu, turunçgiller, domates, biber, maydanoz, dutsu meyveler dediğimiz berryler, kabak, brokoli ve yeşil salatalar C vitamini almamızı sağlayacak besinlerdir. Yetişkin bireylerde günlük 100 mili gram civarında C vitamini almaları gerekiyor. Bunun için en az 2 orta büyüklükte meyve yemek yeterlidir. Antibakteriyel ve aynı zamanda iyi bir antioksidan olan zencefil ve zerdaçal taze veya kuru olarak tüketebilirsiniz.Taze olarak yoğurt içinde tüketebileceğiniz gibi,çorbaların veya bitki çaylarının içine de katabilirsiniz.

"Adaçayı ve ekinezya bakterilere karşı vücudu koruyor"



Adaçayı ve ekinezya virüs ve bakterilere karşı vücudu korumada çok etkili olduğu ciddi çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ihlamur ve gingseng içermiş olduğu antioksidan maddeler sayesinde virüslerin vücuda girerek çoğalmasını önlemektedir. Balık, ceviz, badem soya filizi, koyu yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu ve semizotu içeren omega-3 kaynaklarını haftada 2-3 kez 150 gram kadar alınmalıdır. Bağışıklıkta önemli rolü olan çinko et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünlerinde bulunmaktadır.Gün içerisinde bu besinleri de tüketmeye özen gösterelim.