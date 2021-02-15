Adaçayı Nasıl Yetişir? Adaçayı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Ağız yaralarının çok daha kısa sürede geçmesini sağlayan bu bitkinin Salvia pratensis ve Salvia officinalis olmak üzere iki çeşidi vardır. Bahçe adaçayı olarak da bilinen Salvia pratensis, sadece güneş gören yerlerde üretilir. Salvia officinalis ise halk arasında çayır ya da mera adaçayı olarak da bilinir. Don olayının görülmediği her yerde kolaylıkla yetiştirilebilir.

Adaçayı Nasıl Yetişir?

Adaçayı tohumları Martın sonunda - Nisanın ilk haftasında ekilebilir. Eylül ayı içerisinde ekilen tohumlardan da yüksek rekolte ihtimali vardır. Bu bitkinin ekimi, diğer birçok tıbbi aromatik bitki kadar kolaydır. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri topraktır. Toprağın kireçli ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Topraktaki kireç oranının da çok yüksek olmaması gerekir.

Adaçayı Nerede Yetiştir?

Hem yüzölçümü hem de verimli tarım arazileri geniş olan Hindistan ve Çin gibi ülkeler, adaçayı üretiminde ön plandadır. Bu bitki hem bahçelerde hem de mera gibi yerlerde rahatlıkla yetişir. Bununla birlikte son yıllarda organik tarım kapsamında da adaçayı üretimine hız veren birçok Avrupa ülkesi var.

Bu ülkelerin başında hem sanayisi hem de tarımı gelişmiş olan Almanya geliyor. Adaçayı başta olmak üzere en fazla tıbbi aromatik bitki üreten diğer ülkeler: Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda ve İspanya.

Adaçayı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Türkiye'de her yıl 400 - 500 ton arası adaçayı yetiştirilmektedir. Kekik ile birlikte en çok ihraç edilen aromatik bitkilerin başında geliyor. Adaçayı aynı zamanda doğal ilaçların üretiminde ve alternatif tıp alanında kullanılan bir bitki olduğu için dünya genelinde rağbet oranı oldukça yüksektir.

Türkiye'de en çok adaçayı yetiştirilen bölgeler ve şehirler şu şekilde sıralanabilir:

Marmara Bölgesi: Tekirdağ, Adapazarı, Balıkesir, Bilecik

Akdeniz Bölgesi: Hatay, Antalya, İçel, Adana

Karadeniz Bölgesi: Zonguldak, Artvin, Trabzon

İç Anadolu Bölgesi: Konya, Ankara

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın, Denizli, Afyon, Muğla

Adaçayı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Adaçayı kış aylarının soğuk ve yağışlı geçmediği her yerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Toplandıktan sonra kurumaya bırakılan dalı ve yaprakları daha sonra hava geçirmeyen cam kavanozlarda saklanmalıdır.