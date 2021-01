Açlıktan Oyunları Serisi Filmleri - Açlıktan Oyunları Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Başrolde oynayan Jennifer Lawrance, oyunculuk performansıyla MTV ve Empire Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Özgün senaryosu ve aksiyon sahneleriyle beğeni toplayan Açlık Oyunları Serisinin ilk filmi, People's Choice Favori Film Ödülünü kazandı. Macera - bilim kurgu türündeki yapımın senaryosunu Billy Ray ve Gary Ross kaleme aldı. 2014 yılında gösterime giren Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak, serinin en çok izlenen ve ödül kazanan filmi oldu. Ateşi Yakalamak filminin uluslararası festivallerden kazandığı ödüller şunlardır: En İyi Gerilim Filmi Dalında Empire Ödülü / Teen Choice En İyi Fantastik/Bilim Kurgu Filmi Ödülü ve MTV En İyi Sinema Filmi Ödülü.

Açlık Oyunları Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Açlık Oyunları

2- Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak

3- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 1

4- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 2

Açlık Oyunları Serisi İzleme Sırası



Açlık Oyunları serisi şu sırayla izlenmelidir.

The Hunger Games

The Hunger Games: Catching Fire

The Hunger Games: Mockingjay - Part 1

The Hunger Games: Mockingjay - Part 2

Açlık Oyunları serisi 3 filmden oluşur. 3. film ise süresinin uzunluğu nedeniyle iki bölüm halinde beyaz perdeye aktarıldı.





Açlık Oyunları Konusu



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Açlık Oyunlarının tek bir amacı vardır. Geçmişte isyan çıkaran Panem halkına gözdağı vermek. Her yıl 12 bölgeden toplam 24 çocuk kura ile çekilir ve Açlık Oyunları başlar. Tek kişi hayatta kalana kadar çocuklar birbirini öldürmek zorundadır.



Katniss Everdeen kardeşinin yerine oyunlara katılır ve tüm engellere rağmen kazanır. Bir anda Panem halkının kahramanı olan Katniss, Capitol'un baskısı ile 2. kez açlık oyunlarına katılmak zorunda kalır. Bütün tuzaklara ve hilelere rağmen hayatta kalmayı başaran Katniss, büyük bir ayaklanma başlatır.



Açlık Oyunları Vizyon Tarihi

Açlık Oyunları - 23 Mart 2012

Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak - 22 Kasım 2013

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 1 - 21 Kasım 2014

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 2 - 20 Kasım 2015

Açlık Oyunları Oyuncuları

Jennifer Lawrence

Stanley Tucci

Woody Harrelson

Josh Hutcherson

Donald Sutherland

Elizabeth Banks

Liam Hemsworth

Lenny Kravitz

Jeffrey Wright

Phillip Seymour Hoffman

Jena Malone

Elena Sanchez

Bobby Jordan

Evan Ross

Paula Malcomson

Obid Abtahi

Patrick St. Esprit

Açlık Oyunları Yönetmeni



1- The Hunger Games - Gary Ross

2- The Hunger Games: Catching Fire - Francis Lawrence

3- The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 - Francis Lawrence

4- The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 - Francis Lawrence



Açlık Oyunları Bütçesi ve Gişe Hasılatı



1- Açlık Oyunları



Bütçe: 80 milyon dolar



Gişe Hasılatı: 690 milyon dolar



2- Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak



Bütçe: 130 milyon dolar



Gişe Hasılatı: 870 milyon dolar



3- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 1



Bütçe: 120 milyon dolar



Gişe Hasılatı: 750 milyon dolar



4- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 2



Bütçe: 160 milyon dolar



Gişe Hasılatı: 480 milyon dolar