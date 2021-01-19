Açlıktan Oyunları Serisi Filmleri - Açlıktan Oyunları Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Orijinal adı The Hunger Games olan Açlık Oyunları, Suzanne Collins'in çok satan romanından beyaz perdeye uyarlandı. Toplam 3 bölümden oluşan film, distopik bir gelecekte ve Capitol adlı hayali bir kentte geçiyor. Hayatta kalmak için birbirlerini öldürmek zorunda kalan çocukların anlatıldığı The Hunger Games serisinin ilk filmi 2012 yılında vizyona girdi. Merak eden okurlar için Açlık Oyunları serisinin isimlerini, oyuncuları, vizyon tarihleri ve yönetmenleri ile birlikte derledik. "
Başrolde oynayan Jennifer Lawrance, oyunculuk performansıyla MTV ve Empire Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Özgün senaryosu ve aksiyon sahneleriyle beğeni toplayan Açlık Oyunları Serisinin ilk filmi, People's Choice Favori Film Ödülünü kazandı. Macera - bilim kurgu türündeki yapımın senaryosunu Billy Ray ve Gary Ross kaleme aldı. 2014 yılında gösterime giren Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak, serinin en çok izlenen ve ödül kazanan filmi oldu. Ateşi Yakalamak filminin uluslararası festivallerden kazandığı ödüller şunlardır: En İyi Gerilim Filmi Dalında Empire Ödülü / Teen Choice En İyi Fantastik/Bilim Kurgu Filmi Ödülü ve MTV En İyi Sinema Filmi Ödülü.
Açlık Oyunları Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Açlık Oyunları
2- Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak
3- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 1
4- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 2
Açlık Oyunları Serisi İzleme Sırası
Açlık Oyunları serisi şu sırayla izlenmelidir.
- The Hunger Games
- The Hunger Games: Catching Fire
- The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
- The Hunger Games: Mockingjay - Part 2
Açlık Oyunları serisi 3 filmden oluşur. 3. film ise süresinin uzunluğu nedeniyle iki bölüm halinde beyaz perdeye aktarıldı.
Açlık Oyunları Konusu
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Açlık Oyunlarının tek bir amacı vardır. Geçmişte isyan çıkaran Panem halkına gözdağı vermek. Her yıl 12 bölgeden toplam 24 çocuk kura ile çekilir ve Açlık Oyunları başlar. Tek kişi hayatta kalana kadar çocuklar birbirini öldürmek zorundadır.
Katniss Everdeen kardeşinin yerine oyunlara katılır ve tüm engellere rağmen kazanır. Bir anda Panem halkının kahramanı olan Katniss, Capitol'un baskısı ile 2. kez açlık oyunlarına katılmak zorunda kalır. Bütün tuzaklara ve hilelere rağmen hayatta kalmayı başaran Katniss, büyük bir ayaklanma başlatır.
Açlık Oyunları Vizyon Tarihi
- Açlık Oyunları - 23 Mart 2012
- Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak - 22 Kasım 2013
- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 1 - 21 Kasım 2014
- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 2 - 20 Kasım 2015
- Jennifer Lawrence
- Stanley Tucci
- Woody Harrelson
- Josh Hutcherson
- Donald Sutherland
- Elizabeth Banks
- Liam Hemsworth
- Lenny Kravitz
- Jeffrey Wright
- Phillip Seymour Hoffman
- Jena Malone
- Elena Sanchez
- Bobby Jordan
- Evan Ross
- Paula Malcomson
- Obid Abtahi
- Patrick St. Esprit
Açlık Oyunları Yönetmeni
1- The Hunger Games - Gary Ross
2- The Hunger Games: Catching Fire - Francis Lawrence
3- The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 - Francis Lawrence
4- The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 - Francis Lawrence
Açlık Oyunları Bütçesi ve Gişe Hasılatı
1- Açlık Oyunları
Bütçe: 80 milyon dolar
Gişe Hasılatı: 690 milyon dolar
2- Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak
Bütçe: 130 milyon dolar
Gişe Hasılatı: 870 milyon dolar
3- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 1
Bütçe: 120 milyon dolar
Gişe Hasılatı: 750 milyon dolar
4- Açlık Oyunları: Alaycı Kuş / Bölüm 2
Bütçe: 160 milyon dolar
Gişe Hasılatı: 480 milyon dolar