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Acılar Maskelenmesin

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Acılar Maskelenmesin
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"#BenVarımAcılarMaskekenmesin diyerek kadına yönelik şiddete karşı kampanya başlattı."

Pandemi döneminde artan kadına yönelik şiddet olayları Türkiye Vodafone Vakfı’nı da harekete geçirdi. Türkiye’de ve farklı ülkelerde kadına yönelik şiddete karşı KIRMIZI IŞIK uygulamasını hayata geçiren Vodafone, pandemi döneminde bu uygulamasını geliştirerek Şiddete Karşı #BenVarım de, Acılar Maskelenmesin kampanyasını başlattı. Bunun için de uygulamasını yenileyen Vodafone tek tıkla kadınların şiddet gördükleri ya da bir tehdit altında oldukları sırada kendilerine yakın 3 isme ve güvenlik güçlerine ulaşmalarını sağlıyor. Ayrıca yenilenen uygulama sayesinde cep telefonlarının yalnızca ‘sallanmasıyla’ da kayıtlı kişilere konum bilgisi ve acil SMS gidebiliyor. Türkiye Vodafone Başkanı Hasan Süel yeni kampanyalarının detaylarını Elif Ergu’ya anlattı.

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