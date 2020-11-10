Acil Durum Çantanızı Doğru Malzemelerle Hazırladınız mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Rüştü Uçan, depremde hayatı sürdürmeye büyük katkısı olacak afet ve acil durum çantasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

72 saatlik altın süre iyi değerlendirilmeli

Depremden hemen sonraki “altın saatler” olarak adlandırılan 72 saatlik süre kişinin gerek enkaz altında kalması ve gerekse kurtulması halinde “kendini duyurabilme, iletişim, ısınma, yeme-içme ihtiyacını giderme ve sağlıklı haber alma” gibi temel konularda çok önemlidir.

Afet ve acil durum çantası mutlaka hazırlanmalı

Devletin yanı sıra özel kurum ve kuruluşların en kötü ihtimalle ulaşamayacaklarını düşünerek, en azından bu süre zarfında ihtiyaçların giderilmesi amacıyla malzemelerin bulundurulduğu bir afet ve acil durum çantası hazırlanması gerekiyor. Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlerde kişilerin yaşam ihtiyaçlarını karşılayan geniş çeşit ürünleri ve ilk yardım malzemelerini içeren 40 cm. x 32 cm. x 10 cm. ebatlarında bir settir. Set çantası, su geçirmez kumaştan imal edilmelidir. Elde, omuzda ve sırtta taşımaya uygun olmalıdır.

Çantada neler bulunmalı?

El feneri, çok amaçlı katlanır çatal-kaşık seti, radyo, pil, plastik düdük, iş eldiveni, yağmurluk, su, korunma örtüsü, maske, sargı bezi, anında soğuk kompres, ikaz yeleği, polar battaniye, yedek anahtar (ev, iş yeri, araç), termos veya matara, kuru gıda (kuruyemiş, çikolata, pestil gibi), konserve yiyecek, resmi evrakların fotokopisi (Mobil cihazların bulutuna da yüklenebilir: Kimlik, ehliyet, pasaport, araç ruhsat, emlak tapu, sağlık-ev- iş yeri-araç sigorta poliçeleri fotokopileri) nakit para, aile bireylerinin güncel fotoğrafları, kullanılan ilaçların listesi ve ilgili tıbbi bilgiler, yerel harita, aile bireylerinin toplanma nokta görseli.

Malzemelerin son kullanma tarihine dikkat!

Malzemeler, kullanacak kişilerin (bebek, çocuk, yaşlı, engelli, hamile, hasta, evcil hayvan gibi) özelliklerine göre belirlenmelidir. Malzemeler kolay alınabilecek ve kullanılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Malzemeler birbirlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde konulmalıdır. Deprem çantası evde sığınma alanı olarak düşündüğümüz yerde bulundurulmalıdır.