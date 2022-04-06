Açık tohumlu bitkiler nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl ürer? Açık tohumlu bitki çeşitleri ve örnekleri

Tohum ve bitki kavramlarını her insan günlük yaşamında mutlaka duymuştur. Çünkü bazı bitkileri biz insanlar tarafından besin kaynağı olarak tüketilmektedir. Bu bitkilerin nasıl oluştuğunu bilmek, nasıl çoğaldığını bilmek tohum kavramıyla alakalıdır. Açık tohumlu bitki ne demek bu tanımı iyi bilmek aynı zamanda bitkiler konusunda da bilgi sahibi olmaya yaramaktadır.

Açık Tohumlu Bitkiler Nedir?

Açık tohumlu bitkiler genellikle ağaç, ağaççık, az da olsa çalı tarzını kapsayan bir çeşit bitki grubudur. Hatta bu bitki grubuna açık tohumlular denmektedir. Bu bitkiler tamamıyla odunsu bitkilerdir. Genel olarak yapraklarının tamamını dökmezler. Bu yüzden de her mevsim yeşil kalabilirler. Yaprak biçimleri ise genellikle iğnemsi yapıdadır.

Açık Tohumlu Bitkilerin Özellikleri Nelerdir?

Açık tohumlu bitkilerin genel özellikleri şöyle sıralanmaktadır;

Açık tohumlu bitkiler nadiren çalı genellikle ağaç ve ağaççık şeklinde doğada bulunurlar.

Bu bitkiler odunsu yapıdadır.

Yaprakları iğnemsi haldedir.

Bu bitkilerin renkleri herdem yeşilidir.

Pul ve şerit halinde şekillerde bulunurlar.

Uzun yaşam sürerler.

Kuraklığa karşı dayanıklıdırlar.

Kapalı tohumlara göre odun yapıları daha basittir.

Çiçeklerine çanak ve taç yapraklar gibi örtü yaprakları yer almaz.

Bu bitkilerin çiçekleri tek eşeylidir. Çünkü dişi ve erkek organları ayrı çiçekler üzerinde yer alır.

Erkek ve dişi kozalakları meydana gelir. Bu kozalaklar genel olarak bir eksen üzerinde sarmal şekilde toplanır.

Açık Tohumlu Bitkiler Nasıl Ürer?

Açık tohumlu bitkilerin üremesi için yumurta hücresinin döllenmesi gerekir. Bu döllenme polen hortumu sayesinde arkegonyumlar içine sokulur. Bu durumda sperm çekirdeklerinin yumurta hücresini döllenmesine neden olur. Tohum kabuğu ilgili embriyonun etrafındadır. Tohum taslağı örtüsünün odunsu bir yapı kazanması döllenmeden sonra gerçekleşir. Fakat bazı açık tohumlu bitki gruplarında meyveyi andıran bir yapı meydana gelebilir.

Bu bitkilerde tohum kozalağını meydana getiren yapraklar içinde açık bir şekilde gözükür. Bu yüzden de açık tohumlu bitki ismini almaktadır.

Açık Tohumlu Bitki Çeşitlerine Örnekler

Açık tohumlu bitki çeşitlerine doğadan çok fazla örnek bitki verilebilir. Bu yüzden biz yazıda başlıca örnek verilebilecek açık tohumlu bitkileri sıraladık. İşte açık tohumlu bitkilere örnekler;

Çam ağacı

Ardıç

Porsuk ağacı

Sedir

Ladin

Köknar

Servi

Bu çeşitler arasından ağaç türlerinin kendi içinde de çeşitleri vardır. Örneğin ardıç ağacının tek bir türü yoktur. Doğada sayılabilecek ardıç ağacı çeşitleri vardır. Aynı şekilde çam ağacıda doğada tek şekilde yer almaz. Türleri vardır. Biz yazıda genel olarak açık tohumlu olan bu bitkileri tanıtacağız.

Çam ağacı orman ağaçları kategorisinde yer alan iğne yapraklı türlere verilen isimdir. Bu ağaçlar neredeyse her yerde yetişebilir. Bu ağaç türünün 100 den fazla çeşidi bulunmaktadır. Kara çam, kızıl çam, İran çamı, sarı çam başlıca çeşitleridir. Dayanıklı olan bu ağaçlar kış ve yaz aylarında yaprak dökmez.

Ardıç ağacıda iğne yapraklıdır ve çalı formunda yer alır. Bitki biliminde bu ağaçların boyunun 2,5 metre olduğu bildirilmiştir. Yaprakları sivri, güzel kokulu, ince ve uzundur. Siyah ve parlak kozalak şeklinde meyveleri vardır.

Porsuk ise ibreli ağaç türlerine verilen isimdir. Bizim ülkemizde porsuk ağacının nesli tükenme tehlikesinde bulunmaktadır. Çünkü tohumdan porsuk ağacı yetiştirmek oldukça zordur. Bu ağaçlar çiçekli bitkilerdir. Erkek ve dişi organı farklı ağaçlarda yer alır.

Sedir ağacı ise çam ailesinde yer alan iğne yapraklı ağaç çeşidine verilen isimdir. Bu ağaçların ortalama ömrü 1000 yıldır. 2 metre çapa kadar büyüyebilmektedir. Aynı zamanda 40 metre boya sahip olabilmektedir.

Kuzey yarım kürenin soğuk ve ılıman bölgelerinde yetişen ağaç türüne ladin denir. Bu ağaçlar da çam ailesinde yer alır. Bu ağaçların kendine has bir tepesi ve sarkık dalları vardır. Boyları ise 40 hatta 50 metreye kadar ulaşabilir.

Köknar ise çam ailesinde yer alan iğne yapraklı ağaçlardır. Bu ağaçların bir diğer ismi de göknar adıdır. Boyları 40 metreye kadar ulaşabilmektedir. Kendine özgü bir formu vardır. Kokusuyla, gövde kabuğuyla ve iğne yapraklarıyla ayırt edilmektedir.

Servi ağacı halk arasında selvi ağacı olarak bilinmektedir. Boyları 30 ve 35 metreye kadar uzayabilmektedir. Yaprak dokusu koyu yeşil renktedir. Bu yüzden de bu ağaçlar uzaktan bile belirmekte ve dikkat çekmektedir. Bu ağaçların yaşam süreleri ortalama olarak 2000 yıldır. Nemli topraklarda yetişebilmektedir.