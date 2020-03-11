Açık Kumral Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kendinize uygun bir açık kumral saç rengi seçmek, sizi olduğunuzdan daha canlı gösterecektir. Açık kumral rengi tutturabilmeniz için, altta yatan renge göre işlem uygulanıp, sonrasında açık kumral boya ile işlem yapılması gerekmektedir.

Açık kumral saç rengi kimlere yakışır?

Ten renginiz ne olursa olsun, ister açık buğday, ister sarışın, hatta kızıl saçta bile kendinize uygun bir açık kumral saç rengi uygulamanız mümkün. Seçeceğiniz kumral tonuna göre, yüzünüzü daha fazla renklendirebilir, cilt renginizi daha canlı gösterebilirsiniz. Aynı şekilde her göz rengi ile de kullanabileceğiniz bir renk olan açık kumralın bakımı hakkında da, sizler için birçok ipucu mevcut.

Açık kumral saç rengi akar mı?

Saçınızın boyanacağı rengin tutup tutmayacağı, en çok altta kullanılmakta olan renk ile ilintili bir durumdur. Eğer sarı boyalı bir saçın üzerine açık kumral uygulayacaksanız, saçın bakır rengine dönmemesi adına, mutlaka küllü bir açık kumral tercih etmelisiniz. Veya çok koyu bir renk üzerine uygulanacaksa, mutlaka öncelikle alttaki koyu rengin kuaför tarafından akıtılması veya açıcı yardımıyla açılması gerekmektedir. Ayrıca, açık kumral saç rengi akmaması için, bu saça özel üretilmiş olan şampuanların kullanımı da çok önemlidir.

Açık kumral saç rengi bakımı nasıl yapılır?

Açık kumral saç rengine boyanan saçlarınızın, ışıl ışıl görüntüsünü nasıl koruyabileceğiniz konusundaki ilk adım mutlaka, kullandığınız saç bakım ürününün kalitesi ve amacına uygun üretilmiş olmasıdır. Günümüzde artık herkesin ulaşabileceği ve her cebe uygun bakım ürünleri rahatlıkla bulunabilmektedir.

Bakım ürünleri yardımıyla, saçlarınıza çok fazla sıcak su temas ettirmeden, 2/3 günde bir kez yıkamanız uygun olur. Ayrıca havuz veya deniz gibi klor ve tuzlu su ile temas edecekseniz, mutlaka bone takmanız önerilir. Bir diğer etken olarak, güneş ışınları da yeni boyanmış bir saça oldukça zarar verir. Sıcak yaz günlerinde, yeni boyanmış saçınızın renginde oluşabilecek tahribat için mutlaka şapka kullanın.