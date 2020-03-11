Açık Kestane Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Saç rengi koyu olanlar, kendini daha enerjik hissetmek isteyenler için açık kestane saç rengi ideal bir seçim olacaktır. Saçınızın rengini açarak hem saçınızın daha canlı hem de yüzünüzün daha aydınlık olmasını sağlayabilirsiniz.

Açık kestane saç rengi kimlere yakışır?

Açık kestane rengi daha açık bir kahve tonu üzerine kızıl ve altın renginde yansımalara sahiptir. Bu nedenle daha ziyade buğday ve esmer tenli kadınlara yakışıyor. Boyanın içindeki açık kahve tonu, buğday ve esmer ten rengi üzerinde ışıltılı bir görünüm sunuyor.

Açık kestane saç rengi, daha modern ve parlak bir saç rengine sahiptir. Işıltısıyla saçlara parlaklık veriyor. Bu yüzden saçlarını ilk defa boyatacak genç kızların gözdesidir. Açık veya buğday tenli kumral kadınlara farklı ve güzel bir görünüm katıyor.

Açık kestane saç rengi akar mı?

Saçlara uygulanan saç boyaları belirli bir süre sonunda akmaya başlar. Kullandığınız boyanın kalitesi ve özelliğine göre akma süresi değişkenlik gösteriyor. Ayrıca saç yapısı (düz, dalgalı, kıvırcık, kalın/ince telli) ve boyanın rengi (sarı, kızıl, siyah) saç boyasının kalıcılığını etkiliyor.

Örneğin; Geçici saç boyası kullandıysanız 5 yıkamadan sonra akmaya başlayacaktır. Yarı kalıcı uyguladıysanız 10 yıkamadan sonra akacaktır. Kalıcı saç boyasının içerdiği maddeler saç teline nüfuz ettiğinden daha uzun süre kalıcıdır.

Açık kestane saç rengi bakımı nasıl yapılır?

Hiçbir kadın, boyadıkları saçlarındaki ilk günkü ışıltının ve canlılığın kaybolmasını istemezler. Ama ne yazık ki, yapılan hatalar sonucunda kısa sürede boya akmakta ve ilk günkü ışıltı ve canlılık kaybolmaktadır.

Su ve şampuan boyanın düşmanıdır. Boyanın en kısa sürede akmasına neden olurlar. Bu nedenle saçınızı boyadıktan 72 saat sonra başınızı yıkamalısınız. Kullandığınız şampuanın kimyasal içermediğinden emin olmalısınız. Şampuan üreticileri PH dengesini ve boya korumayı sağlayan ürünler ürettiğinden bunları deneyebilirsiniz.

Saç maşası ve fön makinesi gibi aletleri ne kadar az kullanırsanız, saç ömrünüzü uzatmış olursunuz. Banyodan sonra mümkünse doğal yoldan saçınızın kurumasını sağlayınız.